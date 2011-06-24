Вячеслав Шпорт проинспектировал ход берегоукрепления российской части Большого Уссурийского острова

О том, что сделано на сегодняшний день, губернатору доложил министр промышленности и транспорта края Владимир Быченко.

По его словам, на протяжении полукилометра береговой линии строители должны уложить около 30 тыс. кубометров скальника, 6 тыс. кубометров щебеночного грунта, из которых уже доставлена третья часть.

«Материалы для укрепления завозятся в район Осиновой речки, откуда баржами доставляются на берег. С подрядчиком оговорен срок выполнения работ, проблем с выполнением не возникает, все идет по графику», - рассказал министр.

Стоимость проекта оценивается в 130 млн рублей, из которых 22 млн – средства краевого бюджета. Как отметил губернатор, к началу экономического форума в Хабаровске в октябре этого года все работы должны быть завершены. «Берегоукрепление» даст возможность сохранить рельеф и границы острова, которые размываются водами Амура. Будет построен причал, начнется благоустройство территории. Для этого разработана концепция совместного освоения острова, предусматривающая строительство рекреационных и туристических объектов. Запланировано также возведение моста на остров с российской стороны, которое должно начаться в конце лета, деньги на это уже выделены», - рассказал Вячеслав Шпорт.

По его словам, реализация проекта будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края.