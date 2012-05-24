Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дефицит бюджета Хабаровского края стал рекордным
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании утвердили изменения в краевом бюджете на 2012 год, после которых дефицит краевой казны достиг рекордных для региона 23,7%, что значительно превышает рамки, установленные бюджетным кодексом РФ.
Согласно уточненным расчетам министерства финансов края, доходы регионального бюджета в нынешнем году составят 58 млрд 910 млн рублей, что на 2 млрд 723 млн рублей или 4,8% больше прогнозов, сделанных в конце 2011 года. Увеличены ожидания поступлений акцизов на пиво и алкоголь, налога на добычу полезных ископаемых, отчислений от предприятий, занятых в добыче драгоценных металлов, связанных с прогнозируемым ростом цен на золото, налоговых платежей угольной отрасли, базирующихся на планах роста добычи. В связи с поступлением в нынешнем году средств по сделкам, совершенным в 2011 году, уточнением плана приватизации, значительно превысят исходные показатели доходы от реализации краевого имущества.
Вместе с тем рост расходов краевого бюджета предполагается более масштабным – на 6 млрд 796 млн рублей или на 10,8%, что составит в общей сумме 69 млрд 902 млн рублей. Наиболее заметным направлением использования дополнительных расходов станет повышение заработной платы работникам социальной сферы, муниципальным и краевым служащим. При этом дефицит бюджета вырастет на 4 млрд 73 млн рублей или на 58,9%, достигнув небывалых значений в 10 млрд 992 млн рублей или 23,7%, что значительно выше «потолка», установленного федеральным законодательством.
Впрочем, краевой минфин нашел формулу, позволяющую избежать нарушений Бюджетного кодекса. Как пояснил первый замминистра финансов Хабаровского края Валентин КОСТЮШКИН, дефицит не может превышать 15% без учета покрытия, а в регионе есть источники покрытия дефицита, связанные с образовавшимися к концу прошлого года остатками на бюджетных счетах, дополнительными поступлениями от продажи принадлежащих краю акций предприятий, ожидаемым возвратом бюджетных кредитов, наконец, с увеличением кредитных заимствований. После учета всех этих возможностей, реальный дефицит бюджета может составить 10,3 млрд рублей и войти в установленные рамки.
Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровск готовит электронную базу бесплатной земли
- В Хабаровской краевой думе будут работать три фракции
- Сотрудничество Хабаровского края и Германии набирает обороты, несмотря на санкции
- В Хабаровском крае жертву неэффективного менеджмента может спасти только региональный бюджет
- Хабаровск займет на покрытие дефицита в СМПбанке
- Госдолг Хабаровского края в 2013 году вырос почти в три раза
- В столице ДФО наружная реклама готовится к демонтажу
- Депутаты Хабаровска пытаются сформировать бюджет без превышения нормы дефицита
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа