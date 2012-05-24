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Дефицит бюджета Хабаровского края стал рекордным

24 Мая 2012, 16:55 | Хабаровск

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании утвердили изменения в краевом бюджете на 2012 год, после которых дефицит краевой казны достиг рекордных для региона 23,7%, что значительно превышает рамки, установленные бюджетным кодексом РФ.

Согласно уточненным расчетам министерства финансов края, доходы регионального бюджета в нынешнем году составят 58 млрд 910 млн рублей, что на 2 млрд 723 млн рублей или 4,8% больше прогнозов, сделанных в конце 2011 года. Увеличены ожидания поступлений акцизов на пиво и алкоголь, налога на добычу полезных ископаемых, отчислений от предприятий, занятых в добыче драгоценных металлов, связанных с прогнозируемым ростом цен на золото, налоговых платежей угольной отрасли, базирующихся на планах роста добычи. В связи с поступлением в нынешнем году средств по сделкам, совершенным в 2011 году, уточнением плана приватизации, значительно превысят исходные показатели доходы от реализации краевого имущества.

Вместе с тем рост расходов краевого бюджета предполагается более масштабным – на 6 млрд 796 млн рублей или на 10,8%, что составит в общей сумме 69 млрд 902 млн рублей. Наиболее заметным направлением использования дополнительных расходов станет повышение заработной платы работникам социальной сферы, муниципальным и краевым служащим. При этом дефицит бюджета вырастет на 4 млрд 73 млн рублей или на 58,9%, достигнув небывалых значений в 10 млрд 992 млн рублей или 23,7%, что значительно выше «потолка», установленного федеральным законодательством.

Впрочем, краевой минфин нашел формулу, позволяющую избежать нарушений Бюджетного кодекса. Как пояснил первый замминистра финансов Хабаровского края Валентин КОСТЮШКИН, дефицит не может превышать 15% без учета покрытия, а в регионе есть источники покрытия дефицита, связанные с образовавшимися к концу прошлого года остатками на бюджетных счетах, дополнительными поступлениями от продажи принадлежащих краю акций предприятий, ожидаемым возвратом бюджетных кредитов, наконец, с увеличением кредитных заимствований. После учета всех этих возможностей, реальный дефицит бюджета может составить 10,3 млрд рублей и войти в установленные рамки.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".

Автор: Александр Зубов
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