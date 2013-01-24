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Заказчики ищут исполнителей
Дальневосточники определились с потребностью в обновлении грузового, танкерного и вспомогательного транспорта на период до 2018 года.
Согласно данным, предоставленным «ЗР» межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», эксплуатирующим предприятиям Дальнего Востока и Байкальского региона необходимы 134 корабля: 16 сухогрузов, 14 танкеров, 2 судна с аппарелью для выгрузки генеральных грузов на необорудованные берега, 1 снабженец ледового класса, 10 самоходных барж, 22 буксира, 67 вспомогательных судов. Правда, не у всех есть необходимые средства для постройки кораблей - стоимость изготовления только сухогрузов оценивается в 13 млрд рублей. Но есть надежда на финансовую поддержку со стороны федеральных властей. Список потребностей будет уточнен до 1 февраля 2013 года, после чего дирекция ассоциации направит свои усилия на то, чтобы соединить обнаруженный спрос с возможностями дальневосточного судостроения.
Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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