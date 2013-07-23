В Хабаровском крае на выборном фронте все идет по плану

Вячеслав ШПОРТ подал документы в крайизбирком для участия в выборах губернатора Хабаровского края. А его первый заместитель Виктор ЧУДОВ сдал документы для участия в выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края от Прибрежного округа Комсомольска-на-Амуре.

Кроме Вячеслава Шпорта кандидатами хотят стать еще Виктор ПОСТНИКОВ из КПРФ, Сергей ФУРГАЛ из ЛДПР, Сергей ЯЩУК из «Справедливой России» и Андрей ГРОМОВ из партии РПР-ПАРНАС.

По данным ИА «Восток-Медиа», помимо Виктора Чудова на депутатский мандат претендуют еще 5 человек. Два самовыдвиженца - Елена БОЛТОВСКАЯ и Олег ПАНЬКОВ. Еще три человека выдвигаются от политических партий: Василий ПОРАЙКО - «Гражданская Платформа», Евгений СТАРНИКОВ - «Справедливая Россия» и Виктор ВИРЧЕНКО - КПРФ.

Стоит напомнить, что известный хабаровский политолог Илдус ЯРУЛИН в интервью «ЗР» в июне 2013 года предположил, что Виктор Чудов пойдет в Закдуму через освободившийся округ, чтобы после избрания стать ее председателем. Пока все идет по плану.

Газета "Золотой Рог", Хабаровск.