Хабаровский край: приоритетность комплексного подхода

Власти Хабаровского края с большой надеждой восприняли принятие государственной программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ДВиБР) до 2025 года, определяющей задачи государства в отношении дальневосточных территорий.

У макрорегиона есть свой экономический потенциал, который востребован РФ. Пока, как и в советское, и царское время, он связан в основном с добычей природных ресурсов. От реализации сырья можно получить сравнительно быструю отдачу, в этот сектор будут направлены на первом этапе основные ресурсы господдержки, которые пойдут в формирование транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществить экспорт добытых и заготовленных природных богатств. Замысел заключается в том, чтобы, заработав на продаже сырья, начать переход к экономике более высоких степеней передела. Такой подход полностью соответствует политике Хабаровского края, почти весь его ресурсный сектор имеет планы перехода к переработке, часть которых успешно реализуется. Важным для региона является и заложенная в Программу комплексность.

- Хабаровский край является убежденным сторонником комплексного подхода к региональному развитию, - говорит губернатор региона Вячеслав ШПОРТ. - На площади 789 тыс. км кв. с населением в 1 млн 342 тыс. человек говорить о сплошном экономическом освоении территории пока нет возможности. Нужно расставлять приоритеты, в том числе и в пространственном развитии.

Опорным пространственным каркасом развития края выступают четыре зоны: хабаровская агломерация, промышленный район «Комсомольск - Амурск - Солнечный», транспортно-промышленный узел «Ванино - Советская Гавань», Верхнебуреинский энергопромышленный комплекс. Все они в том или ином виде имеют свои проекты в программе ДВиБР.

В число 23 комплексных инвестиционных проектов (КИП) программы вошли 3 предложения Хабаровского края: Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Ургальско-Чегдомынский топливно-энергетический кластер и развитие российской части острова Большой Уссурийский. Их реализация позволит до 2025 года создать в крае более 12 тыс. новых рабочих мест, обеспечить 40-процентный прирост валового регионального продукта, даст отдачу в виде налоговых поступлений в 160 млрд рублей.

Узел развития

О Ванино и Советской Гавани говорится много. Этот узел - одна из точек развития не только Хабаровского края, но и всей зоны БАМа. Реализуемые в Якутии, Амурской и Читинской областях сырьевые проекты ориентированы на азиатские рынки, прямой выход на которые лежит через БАМ, побережье Хабаровского края в районе портов Ванино и Советская Гавань. Инвесторы заявляют в направлении ВСТПУ к 2025 году перспективный годовой грузооборот около 120 млн тонн. Они готовы осуществлять вложения в портовую инфраструктуру. Но реализация проектов пока сдерживается ограничением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

В правительстве Хабаровского края уверены, что теперь реализация проектов будет двигаться быстрее: в программу ДВиБР заложено фундаментальное решение по развитию БАМа. Финансирование мероприятий по его модернизации - одно из ключевых направлений вложения средств федерального бюджета.

- На примере БАМа мы лишний раз увидели, что в результате последовательной работы по продвижению важнейшего проекта, за которым стоит реальное развитие экономики, государство рано или поздно принимает решение о его поддержке, даже несмотря на очень непростые финансовые условия, - комментирует заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития и внешних связей Виктор КАЛАШНИКОВ.

На первом этапе - с 2014 по 2017 годы - будет выделено 260 млрд рублей на докапитализацию РЖД для развития БАМа и Транссиба. С учетом внебюджетных источников ОАО «РЖД» (около 300 млрд рублей) вопрос о доведении мощности железной дороги в направлении Ванино и Совгавани до 60 млн тонн к 2020 году можно считать решенным. Этого все равно мало, но заметно больше нынешних 19 млн тонн.

На первом этапе Государственная программа делает ставку на формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей геостратегические интересы России на Тихом океане. В первую очередь предусматривается развитие экспортно ориентированных транспортных коридоров и создание инженерной инфраструктуры энергетического сотрудничества. На территории края большие средства направляются в модернизацию БАМа, развитие портовых мощностей Ванино - Советская Гавань, строительство магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», сооружение магистральных газопроводов с Сахалина и Якутии в направлении Владивостока.

В итоге суммарный оборот угля, нефти, руды, природного газа через территорию Хабаровского края уже к 2020 году превысит 150 млн тонн.

Такие стратегические решения открывают возможности для регионального развития через использование транзитного потенциала. На обслуживании транзита зарабатывать можно. Однако Хабаровский край, верный избранной стратегии, не намерен просто предоставлять территорию и инфраструктуру для провоза сырья на экспорт. Край делает ставку на создание перерабатывающих производств и портово-промышленных комплексов.

- Мы сейчас ясно видим формирующиеся транзитные потоки идущих на экспорт сырьевых товаров. И, чтобы они не прошли мимо, ставим себе задачу создать по пути транзита перерабатывающие фильтры - своеобразные ловушки, с помощью которых сможем получать добавленную стоимость, - рассказывает Виктор Калашников.

Переработку особенно выгодно осуществлять в портах, чтобы прямо оттуда поставлять продукцию на экспорт. Для того чтобы в Совгавани или Ванино строить газохимические производства, проекты которых предлагают заинтересованные инвесторы, туда нужно протянуть ветку газопровода. Включенное в КИП решение о его строительстве является для региона одним из принципиальных. Можно добавить, что вне ВСТПУ «ловушками» ресурсов в крае также стали проекты строительства отводов от магистрального нефтепровода ВСТО к Хабаровскому и Комсомольскому НПЗ, где сырье будет подвергнуто глубокой переработке.

Подчеркивает значение ВСТПУ решение о создании ПОЭЗ в Советской Гавани. Более того, между правительством края и Министерством экономического развития РФ существует договоренность по расширению режимов портовой зоны и на Ванино. Продвигается и вопрос создания управляющей компании, полномочной на месте принимать все решения по развитию ПОЭЗ.

Не углем единым

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края работает базовое угледобывающее предприятие ОАО «Ургалуголь», принадлежащее холдингу СУЭК. В последние годы компания направила инвестиции в развитие производства, которые не замедлили сказаться на результатах. Если раньше средняя годовая добыча на Ургале составляла 2-2,5 млн тонн, то в прошлом году ее объемы превысили 5 млн тонн. Что особенно важно: расширение угледобычи идет в комплексе со строительством новой обогатительной фабрики. Хотя запасы месторождения превышают 1 млрд тонн, местный каменный уголь в рядовом виде имеет не самые выдающиеся качественные характеристики, обладает высокой зольностью, а его обогащение позволит довести продукт до рыночных кондиций. Ургальский комплекс тесно увязывается с морским терминалом СУЭК в Ванино-Совгаванском узле, где предприятие имеет крупный угольный терминал, рассчитанный на объемы перевалки 22 млн тонн в год, в которых на перспективу учитывается не менее 7 млн тонн поставок с Ургальского каменноугольного месторождения.

Известны проработки еще советских экономистов о строительстве на борту Ургальского месторождения крупной тепловой электростанции. Сегодня эта идея обрела новое наполнение. ОАО «Восточная энергетическая компания» планирует строительство ТЭЦ мощностью 2,4 млн МВт для экспорта в КНР электроэнергии. Стоит добавить, что этим перспективы развития энергетики в Верхнебуреинском районе не исчерпываются. Здесь находятся перспективные створы для строительства 3 гидростанций. Проект первой из них - Ургальской ГЭС-1 - был проработан на уровне ТЭО еще в 1989 году, начать его реализацию не позволили произошедшие в стране перемены. Виктор Калашников замечает, что после создания энергетической базы в районе открываются хорошие перспективы формирования энергоемких производств. Таких, например, как металлургические.

Административным центром района является рабочий поселок Чегдомын, имеющий чрезмерную степень зависимости от деятельности угледобывающего предприятия. Поселок включен в федеральный проект модернизации моногородов, мероприятия которой вошли и в КИП ДВиБР. Проект предусматривает организацию в поселке комплексного технопарка, ориентированного на развитие и привлечение малых и средних предприятий, которые бы смогли выгодно дополнить угольную специализацию поселения. Индустриально-технологический парк, площадью более 20 га, будет развернут на базе бывшего военного городка. Здесь прорабатываются к размещению предприятия по развитию мелкосерийного литейного производства, ориентированного на потребности горнодобывающей промышленности.

Сегодня большой проблемой для разработчиков недр является поставка запчастей для крупной техники. Драга, например, ломается, и, чтобы получить необходимую для ремонта запчасть, надо ждать порой не менее полугода. А местные литейные мастера смогут изготовить ее за несколько дней. Так обнаружился локальный рынок для производства запчастей. Другая потребность - производство строительных материалов, которые сегодня приходится везти за сотни километров. Есть заявки по организации небольших лесоперерабатывающих производств. В отдаленных районах Хабаровского края ощущается острая нехватка мяса и пищевой продукции, везти которые из Хабаровска или Комсомольска затратно и трудно. Способствовать развитию мясного и пищеперерабатывающего производств призван агропромышленный кластер. В технопарке и кластере уже есть заинтересованные инвесторы из среды малого и среднего предпринимательства, готовые начать работу. Задача государства и здесь заключается в создании инфраструктуры. Правда, в Чегдомыне она облегчается тем, что военный городок находился фактически в границах поселения и имеет связанную с поселком инфраструктуру. Теперь требуется только ее модернизация под производственные нужды.

- Если в Чегдомыне получится - для Хабаровского края это станет модельным типовым проектом, на базе которого будут разрабатываться локальные технопарки в других районных поселениях, - делится планами министр экономического развития Хабаровского края.

Один остров - две страны

- Мы считаем проект развития острова Большой Уссурийский, реализуемый по схеме «Один остров - две страны», уникальным. Мы его рассматриваем как площадку для отработки механизмов приграничного сотрудничества между Россией и Китаем, - рассказывает Виктор Калашников.

На самом острове не предусматривается создание промышленных предприятий. Это место будет развиваться как рекреационная зона, как место активных контактов населения и деловых кругов двух стран. Краевые власти уверены, что пытаться развивать на Большом Уссурийском промышленные зоны или формировать крупные грузопотоки малопродуктивно. Но остров является частью городской хабаровской агломерации. И есть надежда, что культурное сотрудничество и деловые контакты выльются в совместные экономические проекты на территории Хабаровска и Хабаровского района.

Кроме того, создание на Большом Уссурийском инфраструктуры для проведения конгрессов и выставок международного масштаба позволит привлечь в регион заинтересованный бизнес из других регионов России и третьих стран, который может найти здесь применение своим инвестициям.

Инновационный кластер авиа- и судостроения

В текст программы ДВиБР включен пункт о создании межрегионального авиационного кластера на базе Комсомольского авиационного завода им. Гагарина и Арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

Но в Хабаровском крае намерены шире использовать возможности военного и гражданского машиностроения, имеющихся научных ресурсов для расширения инновационной производственной базы. Здесь этот кластер уже рассматривают как еще один КИП, способный сформировать новое лицо региональной промышленности.

- Хорошая база для его развития определена наличием оборонного машиностроения в крае. Задача заключается в том, чтобы рядом сформировать и сопутствующие гражданские предприятия, которые бы хорошо кооперировались с машиностроительным ядром, - говорит заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития и внешних связей Виктор Калашников.

Программа кластера авиа- и судостроения Хабаровского края вошла в утвержденный правительством РФ перечень 25 пилотных проектов развития инновационных территориальных кластеров, по которым будут осуществляться меры государственной поддержки. Его якорными компаниями, кроме авиапредприятия, выступят судостроительные заводы Комсомольска и Хабаровска. В развитие кластера уже внесено 97 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Ключевым из них должно стать строительство индустриального парка и 2-х технопарков - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В рамках кластерных инициатив намечается осуществление предприятиями края совместных проектов с ОАО «Роснано», ГК «Российские технологии» и другими корпорациями.

Человеческий фактор

Проблемы Дальнего Востока и Хабаровского края как его части имеют комплексную природу. Следовательно, подход к решению наболевших вопросов тоже должен быть комплексным.

В Хабаровском крае надеются, что акценты государственного финансирования на создании и развитии необходимой экономической инфраструктуры, прежде всего транспортной и портовой, станут только одной из важнейших составляющих комплексного развития региона. Здесь уверены, что вместе с этим необходимы усилия по налоговому стимулированию деятельности предприятий, меры поддержки населения, значительного улучшения уровня и качества жизни.

И комплексный подход к развитию Дальнего Востока сегодня уже отчетливо просматривается. По поручению президента РФ внесены поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые льготы для инвесторов на территории Дальнего Востока, реализующих проекты стоимостью выше 150 млн рублей и от 500 млн рублей. Ожидаются серьезные налоговые послабления в течение первых 10-15 лет для новых предприятий.

Можно сколько угодно давать льгот и растить инфраструктуру - без закрепления населения и организации миграционного притока все окажется бессмысленным. Без трудовых ресурсов не сработает самый эффективный проект. Не зря ведь в принятой Программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона существует отдельная подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания населения».

- На самом деле людям прежде всего необходимо решить вопрос с жильем. Вторая задача - дать возможность устройства на качественную, хорошо оплачиваемую работу. Третий аспект - наличие современного здравоохранения и образования, - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Те же подходы заложены и в программу ДВиБР. Но реализовать их совсем не просто. В Хабаровском крае много усилий прилагают для обеспечения населения жильем. Здесь понимают: для удержания населения нужно предлагать грамотные программы решения жилищных вопросов, прежде всего для молодежи. Сегодня в регионе такая программа развивается - только в прошлом году различными формами поддержки в приобретении жилья были охвачены 878 молодых семей. Но этого недостаточно, масштаб охвата должен быть больше за счет большей доступности жилья. В крае работает и программа социальной ипотеки, позволяющая тысячам семей ежегодно приобретать собственное жилье. Но мало дать людям денег в виде ипотечного кредита - надо, чтобы и цена жилья была доступной. А чтобы развивать жилье экономкласса, необходимо строить ту же самую инфраструктуру, применять стимулирующие меры в строительном секторе.

- Если сработают в комплексе закладываемые сейчас проекты по ликвидации инфраструктурных ограничений - сначала глобальных, а потом и среднего, регионального уровня, установлению льготных налоговых режимов, облегчению жизни населения, организации положительных миграционных потоков, тогда будут по-настоящему решаться вопросы превращения Дальнего Востока в точку роста всей РФ, делая страну полноценным партнером экономического сотрудничества в АТР, - говорит Вячеслав Шпорт.

Основной риск в данном случае - утрата комплексности развития. Стоит отказаться даже от одной из составляющих, как начнутся системные сбои. В крае ждут, что сохранить целостность подхода должен и федеральный закон о Дальнем Востоке, проект которого сейчас готовится рабочей группой Совета Федерации.

Разговаривая с главой Хабаровского края о новых перспективах региона, открывающихся с принятием президентом и правительством страны судьбоносных для всего Дальнего Востока решений, нельзя было удержаться, чтобы не узнать о личной реакции на это человека, много лет бьющегося за развитие своей территории.

- Я воспринял это очень позитивно. Я просто лишний раз убедился, что такие решения достигаются многолетними совместными усилиями всех регионов и федеральных властей. Это подчеркивает важность постоянной работы по продвижению принципиальных вопросов. В такие моменты понимаешь, что есть будущее у региона, есть смысл в твоей работе и силы были потрачены не зря. Сегодня далеко не на все вопросы есть ответы. Но фундаментальные решения приняты, - сказал Вячеслав Шпорт.

Александр НИКОЛАЕВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

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