ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» зарегистрировано в Хабаровске

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона зарегистрирован в Хабаровске.

Идею создания подобной структуры выдвинул чуть более года назад во время партийной конференции в Хабаровске Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН. Правда, тогда речь шла о фонде прямых инвестиций для Дальнего Востока. Но в ходе воплощения фонд прямых инвестиций стал общероссийским, а для решения задач Дальнего Востока и Забайкалья решено сформировать отдельный институт развития. Разработкой концепции предприятия, способного вести экономические проекты от момента их создания до выхода на производственные мощности, занялся Внешэкономбанк. Место расположения его представительства в Хабаровске и стало юридическим адресом нового ОАО.

Как стало известно «ЗР», генеральным директором «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» стал первый заместитель председателя правительства Якутии Геннадий АЛЕКСЕЕВ, который в настоящее время находится в Москве, в офисе ВЭБа, где идет техническая работа по формированию структуры, штатного расписания и основных положений деятельности ОАО. До конца ноября должно пройти первое заседание совета директоров фонда, на котором будут окончательно определены принципы деятельности компании.

Ожидается, что в декабре на Дальнем Востоке пройдет презентация предприятия, а работа с проектами начнется уже в 2012 году. Фонд будет принимать к рассмотрению как бизнес-идеи, так и полностью проработанные проекты. Ограничений по отраслевой принадлежности и объемам финансирования не будет. Компания будет для каждого проекта создавать отдельный пул инвесторов, в котором ВЭБ возьмет на себя роль «зачинщика», дающего своим участием положительный сигнал другим заинтересованным финансовым институтам. В числе наиболее подходящих для начала работы фонда эксперты пока называют два проекта: развитие российской части острова Большого Уссурийского под Хабаровском и комплексное развитие Южной Якутии, предполагающее формирование кластера предприятий по глубокой переработке минерального сырья и ресурсов. Кстати, одним из авторов идеи создания многоотраслевого промышленного района на юге Якутии является Геннадий Алексеев. Во всяком случае, именно эту разработку он презентовал на той самой конференции «Единой России», где Владимир Путин предложил подумать над формированием фонда.

В концепции предприятия записано, что оно является коммерческой организацией. Следовательно, все его проекты должны быть доходными. Однако такая установка не исключает возможности реализации посредством ОАО крупных инфраструктурных проектов. Сейчас в Правительстве РФ рассматривают несколько вариантов обеспечения возвратности частных инвестиций в объекты инфраструктуры, применение которых даст возможность получать прибыль от данной деятельности и «Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона».