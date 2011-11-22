На борьбу с безработицей в Хабаровском крае запланированы миллиарды

Губернатор Вячеслав ШПОРТ подписал краевую целевую программу содействия занятости населения Хабаровского края на 2012 – 2014 годы.

В течение трех лет на реализацию программы будет направлено более 2,7 млрд рублей. Основные источники финансирования – федеральный и региональный бюджеты. Предполагается, что в 2011 году численность жителей края, имеющих статус безработного, не превысит 25 тыс. человек.