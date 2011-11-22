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На борьбу с безработицей в Хабаровском крае запланированы миллиарды
22 Ноября 2011, 16:13 | Хабаровск
Губернатор Вячеслав ШПОРТ подписал краевую целевую программу содействия занятости населения Хабаровского края на 2012 – 2014 годы.
В течение трех лет на реализацию программы будет направлено более 2,7 млрд рублей. Основные источники финансирования – федеральный и региональный бюджеты. Предполагается, что в 2011 году численность жителей края, имеющих статус безработного, не превысит 25 тыс. человек.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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