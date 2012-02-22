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Готово ли население Хабаровского края "выходить на улицы"?
Народные волнения и развитие экономики – две вещи несовместные, о чем свидетельствует масса примеров из российской и мировой истории. Определенных протестных настроений, связанных с предстоящими президентскими выборами, бизнес опасается и сегодня. О предвыборных настроениях и о том, готово ли население Хабаровского края «выходить на площади» и «жечь костры», «ЗР» рассказал доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус ЯРУЛИН.
- Прежде чем говорить о протестных настроениях, с которыми многие регионы уже сталкивались после выборов в Госдуму, необходимо обозначить определенные тонкости в общественном сознании людей и их отношении к предстоящим президентским выборам.
То, что в социологии называется «духом времени», или общественным сознанием, за последние пять лет в России изменилось очень и очень сильно. Мы стали жить в другом мире, и сегодня можно говорить о совершенно ином состоянии электората. При этом мозаика политических предпочтений и ожиданий в стране сегодня настолько сложна, что практически невозможно определенно сказать, во что могут вылиться какие-либо протестные настроения.
Достаточно посмотреть на выборы в Госдуму РФ. Как показали результаты социсследований, проведенных в Хабаровском крае после выборов, порядка 30% населения не видели той партии, за которую хотели бы проголосовать. А самое интересное в том, что многим людям, отдавшим свои голоса в пользу «Единой России», впоследствии было неудобно об этом говорить, т. к. голосовать за правящую партию, утратившую доверие народа, стало сегодня… немодно. Мы столкнулись с таким явлением, как «социальные лгуны» - люди, которые стараются не говорить о том, за кого они голосуют.
Очень силен фактор «сдвига последней минуты». Речь идет о большом проценте неопределившихся – порядка 30-35% в Хабаровском крае и по стране в целом, которые примут решение только в последний день, причем на подсознательном уровне. Почему такое происходит? С одной стороны, люди устали от одних и тех же лиц на каждых выборах и хотели бы проголосовать за нового кандидата, но с другой - очень боятся, что будет хуже, чем вчера. Лучше, как говорится, хорошо известное старое. Но есть и другой момент: склоняясь к тому, чтобы проголосовать за Владимира ПУТИНА, люди чувствуют неуверенность в своем выборе из-за довольно агрессивных протестных призывов и настроений того же Алексея НАВАЛЬНОГО и других оппозиционеров. В конечном счете, большинство сомневающихся отдадут свои голоса Путину, но сейчас они об этом не скажут.
Однако несмотря на то что большая часть населения сознательно проголосует за премьера, социологи и политологи сегодня с уверенностью говорят о кризисе доверия людей к власти. Иными словами, общество ждет серьезных перемен, и именно от Владимира Путина зависит, останется он президентом до конца срока или нет, т. к. доверие граждан действительно на пределе. Скажем так: люди готовы дать премьеру последний шанс что-то качественно изменить в стране.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить не столько о протестных настроениях, сколько о готовности к ним. Более 50% населения края считают, что в стране ничего не меняется, причем наиболее критически настроены жители отдаленных окраин. Если Владимир Путин не оправдает надежд народа, то, даже не выходя на площади, люди начнут поддерживать оппозицию, и действующая власть уже ничего не сможет изменить. На мой взгляд, если при этом в стране произойдут такие политические изменения, как принятие «президентского фильтра» для выборности губернаторов, то в нашем регионе мы вполне можем получить ситуацию 1989-1990 годов, когда революционные настроения в Хабаровском крае были сильны как никогда, а Хабаровск считался самым антикоммунистическим городом после Москвы. В силу определенной косности мышления и терпеливости, Хабаровск, что называется, медленно запрягает.
По наиболее пессимистичному сценарию, больших политических потрясений в Хабаровском крае можно ожидать к концу 2013 года, когда истекут сроки полномочий мэра Хабаровска и губернатора. Бытует мнение, что есть негласная установка - если в регионе Владимир Путин не набирает 40% голосов, то руководитель регионального отделения «Единой России» снимается с должности. А это значит, что к концу следующего года может быть обезглавлена и краевая Законодательная дума. А, возможно, уже в декабре следующего года могут состояться новые выборы в Госдуму РФ – опять же если в ближайшее время новый президент не предпримет по-настоящему результативных действий.
Особенно хочу подчеркнуть важность того, как поведет себя региональный бизнес. Он должен стать реальной экономической силой, которая могла бы выдвигать власти свои условия, а не ждать, пока нам кого-то назначат сверху. Сегодня такой силы на Дальнем Востоке, к сожалению, нет, причем сами предприниматели даже стараются не принимать участия в выборах.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».
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