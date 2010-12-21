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Стройпакет на 2011-й
Около полутора миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Хабаровска на 2011 год на программу капитальных вложений.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в программу капстроительства и реконструкции включены 26 объектов. Настоящим дворцом по замыслу архитекторов должен стать бывший дом культуры завода «Энергомаш». Если фасад здания остался без изменения - арки, колонны, то внутри сейчас идет глобальная реконструкция. Стены, лестничные пролеты строители оденут в гранит и мрамор. Здесь разместятся зал для городских торжеств с концертной площадкой, молодежный центр. Планируется, что обновленный дворец культуры распахнет двери в день рождения Хабаровска. Также в следующем году начнется реконструкция особо охраняемых зон.
Сразу три городских парка в разных округах изменят свой внешний вид, на эти цели в городской казне предусмотрено более 17 млн рублей. Еще 50 млн рублей будет израсходовано на развитие физической культуры и спорта - в перечень вошли четыре объекта. Также в программу капитального строительства включены особо значимые для города объекты. Продолжится возведение водозаборных сооружений на Тунгусском месторождении.
На условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами выделяются средства на реконструкцию очистных сооружений, которые, по словам специалистов, будут отвечать мировым стандартам. Сейчас обеззараживание происходит за счет хлора, а в будущем намечено осуществлять его посредством ультрафиолета. В следующем году будет продолжена муниципальная программа по газификации. К альтернативному топливу подключат дома Индустриального поселка и микрорайона Пятой площадки. В 2011-м будет продолжено финансирование программы по утилизации мусора в Хабаровске - разрабатывается проект по мусороперегрузочной станции «Южная».
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