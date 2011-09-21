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В поисках формулы деления
В России идет поиск универсального механизма перераспределения налогов между центром и регионами.
Об этом «ЗР» рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, вошедший в экспертный совет по межбюджетным отношениям, занимающийся вопросом выработки механизмов перераспределения полномочий между федеральным и региональными бюджетами. Хабаровский губернатор считает, что измененная система распределения налоговых сборов должна стимулировать регионы к зарабатыванию средств. Однако сегодня разработчики проекта изменений столкнулись с разностью интересов в межрегиональном и в межмуниципальном пространстве.
- Мы ведем консультации с муниципалитетами, - говорит Вячеслав Шпорт. - Комсомольску, например, обладающему мощной промышленной базой, выгодней, чтобы ему отдали налог на прибыль. Но налог на прибыль в Нанайском районе вообще не актуален. Смотрим на межрегиональный уровень. Для Сахалинской области важнейшим является налог на добычу полезных ископаемых. В Хабаровском крае он тоже собирается, но не играет определяющей роли. Надо найти универсальный механизм, хотя это и крайне сложно сделать. Желательно сделать так, чтобы закон был один, но для каждого региона предусматривались корректировки формулы разделения налоговых платежей. Впрочем, я уверен, что в ходе заседаний рабочих групп такой механизм появится.
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