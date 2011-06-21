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Хабаровский рай показал потенциал
16 июня в рамках Дней России на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке состоялась презентация инвестиционного потенциала Хабаровского края.
«Хабаровский край представил те проекты, которые определяют основные направления сотрудничества между Россией и КНР. В частности, проект совместного освоения Большого Уссурийского острова, создание портовой особой экономической зоны в Советской Гавани, а также развитие туристической отрасли в регионе. Мы прорабатываем вместе все эти идеи и готовы продолжать работу в выбранном направлении»,- сказал министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН.
Всего же в Харбинской ярмарке в 2011 году приняли участие 13 субъектов РФ, страна расположила свои проекты на 138 стендах.
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