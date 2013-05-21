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Хабаровские единороссы встали перед выбором
В хабаровском отделении «Единой России» стартовал праймериз по выбору единого кандидата на выборах мэра
Единороссам-выборщикам представлены 4 претендента на кандидатское место: 26-летний генеральный директор краевого Дома молодежи, бывший руководитель региональной ячейки «Молодой гвардии» Иван ДЖУЛЯК, 48-летний директор торгового центра ЭВР, депутат городской думы Владимир КАРПОВ, 27-летний председатель одного из ТСЖ Иван САЛТЫКОВ и действующий глава города Александр СОКОЛОВ.
На первой площадке праймериз в Железнодорожном округе Хабаровска претенденты выложили основные идеи переустройства городской жизни. Иван Джуляк намерен создавать дополнительные условия развития малого бизнеса, мечтает сделать из Хабаровска молодежную столицу Дальнего Востока, выступает за создание доступной среды для инвалидов. Владимир Карпов ратует за развитие экономики, стержнем которой он видит промышленные предприятия, чьи интересы намерен лоббировать на всех уровнях власти. Кроме того, он хотел бы добиться снижения тарифного давления на бизнес за счет выплаты дотаций на оплату электроэнергии. Иван Салтыков также делает упор на необходимость снижения стоимости энергетических тарифов, но предлагает для этого развивать альтернативные источники генерации, устанавливая в городе ветряки и солнечные батареи, которые, по его замыслу, здесь же и надо бы выпускать. Не обошел стороной председатель ТСЖ и тему ЖКХ, для которого он хотел бы начать готовить профессиональные кадры - от сантехников до управдомов. Александр Соколов в ближайшие годы намерен продолжить совершенствование системы управления городским хозяйством. Причем пересмотру могут быть подвергнуты сами методы программного управления. Мэр считает, что, охватив программами каждую сферу городской жизни, администрация кое-где зарегулировала процессы, которым необходимо больше свободы для развития. Вместе с тем Александр Соколов намерен сделать акцент на формировании и реализации программ и мероприятий, дающих заметный экономический эффект. Другими словами, местные власти еще упорней займутся развитием экономики, в том числе ее муниципального сектора.
83-м выборщикам Железнодорожного округа предложили голосовать не более чем за 2-х претендентов из списка. Итог из волеизъявления выглядит так: за Александра Соколова 81 голос, за Ивана Джуляка - 8 голосов, за Владимира Карпова - 6 голосов, за Ивана Салтыкова - 3 голоса.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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