Депутаты впервые приняли бюджет с прицелом развития Приморья на три года

Законодательным Собранием принят бюджет Приморского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. За проект бюджета края в окончательном чтении проголосовали 24 из 31 присутствующего депутата. Таким образом, депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) могут считать выполненными свои обязанности в году уходящем – бюджет принят на завершающей сессии 2012 года.

Баланс интересов

Работа над важным для края документом о бюджете сразу на три ближайших года шла нынче очень кропотливо. Чаще всего изменялись параметры социальных статей благодаря появлявшимся возможностям материально поддержать нуждающихся или имеющих право на льготы приморцев. «Была проделана большая, напряженная работа краевой администрацией, депутатским корпусом, особенно важно, что бюджет края, впервые сформированный на трехлетний период, является социально ориентированным», - отметил спикер Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ.

В результате трех чтений документа, как сказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН, бюджет Приморья на 2013 год выглядит так: доходы составят 63,786 млрд рублей, расходы – 72,585 млрд рублей, дефицит составит 8,798 млрд рублей. Основные характеристики краевого бюджета на плановый период: прогнозируемый объем доходов краевого бюджета на 2014 год – 64 млрд рублей, на 2015 год - 70 млрд рублей, расходы - 70,67 млрд и 73 млрд рублей соответственно, размер дефицита - 6 млрд и 3 млрд рублей.

17 госпрограмм, по которым будет идти социально-экономическое развитие края в 2013 году, получат 96% расходной части краевого бюджета. Значительные средства будут направлены на социальную поддержку населения (15 млрд рублей), развитие образования, развитие здравоохранения (по 12 млрд рублей), развитие транспортного комплекса (9 млрд), обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения (5,7 млрд рублей), развитие культуры (1,7 млрд), развитие физической культуры и спорта (2,3 млрд).

На развитие сельского хозяйства и повышение уровня жизни селян в Приморье предусмотрено 1,7 млрд рублей, на поддержку рыбохозяйственного комплекса в 2013 году потратят 220 млн рублей. Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» потребует 2,9 млрд рублей. На энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае в краевом бюджете заложено 1,9 млрд рублей, на содействие занятости населения – 1,3 млрд рублей. Программа «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» потребует в 2013 году 1,46 млрд рублей. На мероприятия по охране окружающей среды запланировано 209 млн рублей, развитие туризма - 169 млн рублей, информационное общество – 788 млн рублей, развитие лесного хозяйства – 431 млн рублей.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, присутствующий на парламентской сессии, поблагодарил законодателей за умение соблюсти баланс между социальными нуждами не в ущерб развитию отраслей промышленности.

Дополнения в бюджет текущего года

Федеральный центр выделил краю 1,7 млрд рублей еще в рамках бюджета текущего 2012 года. По словам Галуста Ахояна, деньги целевые и будут направлены на строительство краевой психоневрологической больницы в Уссурийске и пристройки к радиологическому корпусу онкологического диспансера в краевом центре двух каньонов.

В ходе обсуждения вопроса депутат Владимир БЕСПАЛОВ спросил, когда эти объекты будут достроены. Он проголосовал за, получив заверения, что в 2013 году планируется сдать по крайней мере один из объектов. Поскольку деньги правительством выделяются на условиях софинансирования из краевого бюджета, депутаты предусмотрели ассигнования в сумме 31 млн рублей на онкодиспансер и 58,96 млн рублей на строительство психиатрической больницы. Как сказал депутат Петр ЖУРАВЛЕВ, «мы сконцентрировали силы и средства на достижении конкретных целевых показателей».

Приморские депутаты внесли изменения в основной финансовый документ края на текущий год. Таким образом, расходы краевого бюджета вырастут на 227 млн рублей. В том числе на 23 млн рублей будут увеличены расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования.

С учетом изменений параметры краевого бюджета на 2012 год составят: по доходам – 71,5 млрд рублей, по расходам – 88 млрд рублей. Размер дефицита сократится на 1,2 млрд рублей и составит 16,5 млрд рублей.

Будущий сенатор - из состава парламента

Изменение на федеральном уровне порядка формирования Совета Федерации потребовало внести корректировку в ряд краевых законов. Депутаты, в частности, прописали новый порядок назначения сенатора от законодательной власти Приморья. Отныне, по словам председателя комитета по регламенту и депутатской этике Константина МЕЖОНОВА, в Совет Федерации может избираться только представитель ЗС ПК. Хотя в практике Приморья так всегда и было, но ранее теоретическую возможность стать сенатором имел любой депутат не только регионального парламента, но и муниципальных образований.

Второе изменение касается возможности отзыва приморскими депутатами своего представителя в верхней палате Федерального Собрания. Отныне депутаты регионального парламента лишены такого права.

Пикет по правилам

Депутаты ЗС ПК также определили правила, по которым будут проходить публичные мероприятия. Теперь их можно проводить как на необорудованных, так и оборудованных посадочными местами объектах, например на стадионах. Закон определяет перечень мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий: вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, детские, образовательные и медицинские учреждения, рынки, воинские части, культовые здания. Также запрещено проведение массовых мероприятий на прилегающих к ним территориях на расстоянии 100 метров от зданий.

А вот одиночные пикеты будут подчиняться следующим правилам. Депутаты-коммунисты высказались против предложения губернатора установить допустимое расстояние между пикетчиками 45 метров и предложили его сократить до 25, с чем и согласились члены комитета по региональной политике и законности ЗС ПК. Но к третьему чтению депутаты нашли компромисс: расстояние между участниками одиночного пикета должно быть не более 30 метров.

Публичные мероприятия нельзя будет проводить вблизи объектов жизнеобеспечения, транспортных и социальных структур, связи, транспорта.

Как отметил депутат ЗС ПК Павел АШИХМИН, новый закон определяет и максимальное количество людей, которые могут находиться в месте, где проходят митинги, шествия, пикеты, а также определяет предельную численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется.

К слову, о модной теме по созданию гайд-парков. Таковой во Владивостоке, не исключено, может появиться в районе привокзальной площади возле памятника В.И. Ленину.

Жилье для детей-сирот

Для того чтобы обеспечить детей-сирот жильем, в Приморье будет создан специализированный жилищный фонд. Жилые помещения будут предоставляться детям по достижении ими возраста 18 лет по договору найма с фондом. По мнению законодателей, это позволит предотвратить незаконные сделки по продаже жилья. По истечении пяти лет с гражданином будет заключен договор социального найма, а данное жилое помещение исключено из специализированного жилищного фонда.

Принятый в первом чтении проект закона касается детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, лиц, ранее имевших статус детей-сирот. В краевом бюджете на 2013 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 411 млн рублей, в том числе 300 млн рублей на строительство 250 квартир.

Жилье построить или купить

В соответствии с ФЗ «О ветеранах» депутаты изменили и краевой закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов. Теперь ветераны, и инвалиды, и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить денежную выплату не только на приобретение жилья, как было ранее, но и на его строительство.

Депутаты дополнили закон нормами, согласно которым право на приобретение жилья в виде единовременной денежной выплаты предоставляется инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий на строительство или приобретение жилого помещения. Более того, человек, получивший субсидию, может купить или построить жилье не только на территории Приморского края, но и в любом другом субъекте федерации.

Материнский капитал вырастет

Как известно, кроме получения федерального материнского капитала за второго ребенка мамы в Приморье имеют возможность получить и региональный материнский капитал за третьего и последующих детей. Но ранее он составлял всего 30 тыс. рублей, теперь депутаты разработали схему, по которой он будет повышаться ежегодно.

Так, при рождении третьего и последующих детей приморские семьи будут в 2013 году получать 100 тыс. рублей, в 2014 году – 125 тыс., а с 2015 года – 150 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе губернатора размер материнского (семейного) капитала, начиная с 1 января 2016 года, будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

«В случае, если родится двойня, материнский капитал выплатят за каждого ребенка», - уточнил заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Бюджет ТФОМС тоже на три года

Краевой парламент утвердил бездефицитный бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. Доходы и расходы фонда на 2013 год составят 16,6 миллиарда рублей соответственно, в 2014 году - 18,7 млрд рублей, в 2015 году - 23,4 млрд рублей.

«По предложению депутатского корпуса платеж за неработающее население в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования был значительно увеличен», - заметил ранее депутат Александр БЕХТЕР.

Расходы ТФОМСа в объеме 16,4 млрд рублей будут направлены на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования. С 2013 года за счет средств ОМС будут финансироваться государственные учреждения здравоохранения, расходы по проведению диспансеризации всех категорий граждан, дополнительным выплатам участковым врачам и медицинским сестрам в рамках национального проекта «Здоровье», а также скорая медицинская помощь. На 2013 год продлевается также выплата выпускникам медицинских вузов и молодым врачам, переехавшим на работу в сельскую местность. При этом будет расширен список специалистов, которым положен миллион рублей. Со следующего года выплату смогут получать также медики, которые приедут работать в поселки городского типа.

По примеру белгородских депутатов

Депутаты ЗС ПК поддержали обращение коллег из Белгородской области в Госдуму РФ, предложивших поддержать российских производителей молока.

По словам депутата Юрия КОРНЕЕВА, это не значит, что ранее в крае не поддерживали производителей молока, просто наши законодатели, как и белгородские, считают, что стоит увеличить срок кредитования в молочной отрасли до 25 лет, выделять средства из федерального бюджета на закупку кормов из расчета 5 тыс. рублей на одну корову, субсидировать производство молока в размере 5 рублей за литр.

Кстати, в госпрограмме поддержки сельского хозяйства Приморского края на 2013 год более 200 млн рублей будет выделено из краевого бюджета на увеличение производства молока и мясной продукции. Кроме того, более 930 млн рублей планируется направить на техническое переоснащение отрасли.

На завершающей 2012 год сессии депутаты определили планы работы на начало 2013 года.

Ольга ВЛАДИМИРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ЗС ПК.