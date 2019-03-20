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"Зачистка" команды бывшего губернатора началась в Хабаровском крае

20 Марта 2019, 16:12 | Хабаровск

Одного из бывших зампредов Шпорта обвиняют в протекции крупной лесозаготовительной организации

Центральный районный суд в Хабаровске по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора региона Василия ШИХАЛЕВА по уголовному делу о крупном мошенничестве в лесохозяйственной сфере.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что с октября 2013 год по сентябрь 2018 года г-н Шихалев, отвечавший в правительстве Хабаровского края, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой был его знакомый. В ходе проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей. Кроме того, компания незаконно вырубила лес на сумму более 9 млн рублей.

На основании представленных материалов в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). В отношении руководителя организации-лесопользователя возбуждено дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

Досье газеты «Золотой Рог»

Василий Шихалев работал в хабаровском правительстве с 2002 года, был министром лесной промышленности, а с 2009 года, после реорганизации ведомства, - министром природных ресурсов. В 2015 году он получил статус первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам, но после поражения губернатора Вячеслава ШПОРТА на выборах в сентябре 2018 года ушел в отставку, не пожелав работать с его преемником Сергеем ФУРГАЛОМ.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Хабаровск  арест  Вячеслав ШПОРТ  суд  лес 



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