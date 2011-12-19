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Губернатор Хабаровского края отказался от депутатского мандата
19 Декабря 2011, 23:46 | Хабаровск
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ 13 декабря направил заявление об отказе от депутатского мандата в Государственную Думу РФ IV созыва в Центральную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Глава региона заявил о своем решении продолжить работу на губернаторском посту. На прошедших выборах в Госдуму Вячеслав Шпорт возглавлял список кандидатов от «Единой России». По результатам голосования хабаровские единороссы получили два депутатских мандата. Вторым в региональном списке «Единой России» следовал генерал армии Михаил МОИСЕЕВ, за ним Борис РЕЗНИК, которому и перейдет депутатский мандат главы края.
Автор: Юрий Рогов
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