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Хабаровск признан победителем общероссийского конкурса региональных стратегий
Хабаровск признан победителем общероссийского конкурса региональных стратегий в номинации «Совершенствование системы стратегического и территориального планирования муниципального образования».
Кроме экспертов, дальневосточную столицу оценили и представители интернет-сообщества. Хабаровск отмечен также дипломом победителя открытого рейтингового интернет-голосования. По информации пресс-службы мэрии, краевой центр принимает участие в ежегодном общероссийском конкурсе региональных стратегий и программ социально-экономического развития среди субъектов России с 2010 года. За это время был дважды награжден дипломами III степени. В нынешнем году ключевым направлением общероссийского конкурса было «Управление региональным развитием: дорожная карта в новой экономике». Муниципалитет краевого центра презентовал модернизированный стратегический план устойчивого развития Хабаровска до 2020 года, включающий бюджетную стратегию и систему сбалансированных показателей. Они позволяют на муниципальном уровне трансформировать индикаторы стратегического плана в показатели текущих планов каждого отдельно взятого муниципального служащего, а также обеспечить обратную связь, учитывая и интересы хозяйствующих субъектов в городе.
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