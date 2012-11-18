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В Хабаровском крае приступили к утверждению регионального бюджета на будущий год
Представленный краевым депутатам к первому чтению проект закона «О краевом бюджете на 2013 год» предполагает общий объем доходов в 62,3 млрд рублей.
В него включены ожидания финансовой помощи федерального бюджета – 10 млрд 214 млн рублей, но не учитываются будущие инвестиции из федерального бюджета, сумма которых будет ясна после утверждения второго чтения госбюджета РФ. При этом расходы сформированы в сумме 65,8 млрд рублей, их абсолютное большинство – около 67% - направляется на социальные статьи, делая финансовый документ инструментом социальной поддержки и почти полностью лишая его механизмов экономического развития.
Хотя в пояснительной записке, представленной депутатам министерством финансов, первым пунктом в числе основных направлений бюджетной и налоговой политики края на 2013-2015 годы называется развитие налогового потенциала, бюджет будущего года вряд ли можно назвать отвечающим данной установке. Минфин обещает, что развитие потенциала будет обеспечено в первую очередь за счет проведения стабильной и предсказуемой налоговой политики, предусматривающей в частности «открытие новых и модернизацию действующих производств, повышение предпринимательской активности» и т.д.Но объем финансирования по разделу «Национальная экономика» составит 6 млрд 800 млн рублей – чуть больше 10% всех расходов бюджета.
В 2013 году объем предоставляемых краевым бюджетом налоговых льгот составит почти 697 млн рублей, а в 2012 году было выдано краевых льгот на 994,6 млн рублей. Снижение обусловлено окончанием срока льготирования ряда предприятий. А должного восполнения не происходит в виду отсутствия новых проектов поддержки. В этом году так ужесточились требования к инвесторам - получателям гарантий краевого бюджета, что нет ни одной утвержденной заявки на предоставление бюджетных гарантий.
На реализацию краевой целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012-2015 годов» в будущем году будет выделено 26 млн рублей. По расчетам краевого минфина, ожидается прирост инвестиций в основной капитал на 3%. По логике, если увеличить финансирование вдвое, – пропорционально вырастет и прибавка по инвестициям. На программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.» в 2013 году планируется выделить 73,8 млн рублей.
В условиях дефицита средств краевые власти решили снизить на 50% расходы на капитальный ремонт объектов ЖКХ, но усилить в 1,8 раза финансирование жилищного строительства. В частности, предусмотрены 585,7 млн рублей субсидий гражданам на строительство жилья на условиях ипотеки, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям составят 656,6 млн рублей, с ростом к уровню нынешнего года в 1,9 раза.
Большие надежды в развитии транспортной инфраструктуры регион связывает с федеральными инвестпрограммами, по которым в край должны поступить в будущем году 9,1 млрд рублей. Больше половины суммы – почти 5,5 млрд рублей - будет потрачено на строительство автодорог. Дальнейшие перспективы связаны с утверждением программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 2014-2018 годы, в проект которой Хабаровскому краю удалось внести финансирование своих строек на 62,46 млрд рублей, из которых почти половина пойдет на объекты транспорта.
Из-за значительного повышения акцизов на алкогольную продукцию, спирт и пиво, в 2013 году объемы их поступлений в краевой бюджет составят 4 млрд 427 млн рублей, что на 27,2% больше оценок 2012 года. При этом региональное минэкономики прогнозирует спад производства пива и алкоголя, связанный с ожидаемым снижением спроса на подорожавшую продукцию. Потребление пива может снизиться на 0,6%, алкогольной продукции – на 2,3%. Впрочем, если повышение цен в самом деле приведет к снижению потребления алкогольной продукции и пива, это может дать положительный эффект в улучшении качества трудовых ресурсов региона, где число трудовых вакансий в 2012 году впервые в современной истории превысило количество официально зарегистрированных безработных.
При этом валовой региональный продукт (ВРП), по оценкам краевого министерства экономического развития, должен вырасти в будущем году на 3%, индекс промышленного производства - на 2,8%, налогооблагаемая прибыль предприятий - на 5%, а налоговые доходы бюджета – на 9,1%. В немалой степени рост доходов предполагается обеспечить за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц (+10,7%). На деле это означает, что край тратит больше, чем зарабатывает, что оплата труда растет быстрее производственных показателей, становясь дополнительной нагрузкой для предприятий, с которой справляться становится все сложнее. По-простому такое положение называется «проеданием» потенциала, что и подтвердил министр финансов края Александр КАЦУБА, заявивший региональным депутатам, что темпы роста доходов бюджета в 2013 году составят 91,3% от показателей 2012 года. Расходы растут заметно быстрее, чем доходы, и без стимулирования экономического роста обещают в обозримом будущем привести к большим проблемам в исполнении социальных обязательств. Такой же дорогой чуть раньше прошел ряд стран Евросоюза, где социальные расходы некоторое время никак не соотносились с состоянием экономики. Кстати, государственный долг Хабаровского края – заимствования в банках для выполнения бюджетных обязательств – к концу 2013 года должен вырасти с нынешних 3,3 млрд рублей до 11 млрд рублей. Он, конечно, берется под перечисления из федерального бюджета, приходящие традиционно в последнем квартале года, но почему-то после получения финансовых средств полностью не исчезает.
Правительство Хабаровского края сообщает, что за расчетную базу проекта бюджета был взят «умеренный» вариант развития событий, основанный на высоких рисках неустойчивости финансовых и экспортных рынков, ужесточении условий кредитования, замедлении уровня инвестиционной активности, но стабильности гособоронзаказа. Однако и «оптимистический» вариант прогноза краевой экономики на 2013 год, предусматривающий стабильность инвестиционной динамики и позитивные потребительские настроения, даст рост ВРП только на 4,6%, поднимет индекс промышленного производства лишь на 5,6%. Если это умеренность и оптимизм, что же можно предполагать в пессимистических вариантах, расчеты которых депутатам представлены не были…
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог".
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