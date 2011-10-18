Дальневосточные "резервисты" разработали 40 проектов по развитию региона

В Хабаровске состоялся первый Дальневосточный форум резерва управленческих кадров, в ходе которого полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ рассмотрел и оценил ряд авторских проектов резервистов, претендующих на руководящие управленческие должности.

Как сообщил замначальника управления президента России по вопросам госслужбы и кадров Андрей ВАХИДОВ, данный резерв начал формироваться во всех субъектах РФ три года назад. За это время только на Дальнем Востоке число людей, мечтающих стать чиновниками или желающих занять на этом поприще более высокий пост, достигло почти 7,5 тыс. человек. Из них 5412 кандидатов находятся в муниципальных резервах, 1893 – в региональных, и 75 – в окружном резерве управленческих кадров. Кроме того, 19 дальневосточников, по состоянию на август текущего года, входят в так называемую «президентскую тысячу», состоящую, однако, из 550 человек.

Из всего чиновничьего «запаса» Дальнего Востока в работе форума приняли участие 119 представителей окружного и регионального резервов. Однако только к 5 проектам из 40, представленных на форуме, полпред проявил особый интерес, лично прослушав презентации.

Так, например, один из «избранных» докладчиков, председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор БАРДЮК, рассказал об экологических проблемах качества воды р. Амур. Говоря о путях их решения, он подчеркнул необходимость строительства водоочистных сооружений с российской стороны, а также указал требуемую для этого сумму – 20 млрд рублей, и это только для Хабаровского края. Не меньший интерес Виктора Ишаева вызвали пути решения проблемы неудовлетворительного состояния парка воздушных судов якутских авиакомпаний. Как сообщил в своем докладе министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха Семен ВИНОКУРОВ, в настоящее время в Якутии реализуется множество проектов по закупке для нужд малой авиации подержанных авиационных судов производства Канады, Чехии, Австрии и ряда других стран.

- Общий износ наших самолетов составляет 80%. Большая часть устаревших отечественных моделей уже не выпускается, поэтому приобретение импортной продукции на вторичном рынке – это единственное, что мы можем делать в нынешних условиях, - пояснил Семен Винокуров. – Однако срок службы таких подержанных самолетов обычно не превышает 10 лет.

Выслушал полпред и директора департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексея ЩУРОВА, чей проект был посвящен развитию электронного правительства. Впрочем, рассказывая о необходимости и возможностях предоставления гражданам любых государственных услуг через Интернет, Алексей Щуров отметил, что значительная доля населения страны по сей день вовсе не имеет доступа к Всемирной сети – что уж говорить об «электронных» услугах? Виктор Ишаев, в свою очередь, также подчеркнул, что эта проблема практически ставит в тупик полноценную реализацию любых управленческих проектов в данной сфере. Свои проекты полпреду также представили замдиректора Сахалинского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» Мария ДОДОКИНА («Предложения по социально-экономическому развитию муниципального образования на примере МО «Холмский городской округ») и главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница №2» (Хабаровский край) Кирилл ПОШАТАЕВ («Инновационные подходы в развитии здравоохранения Хабаровского края»).

Интересно, что более половины (55%) всех представленных на форуме проектов разработаны людьми, уже занимающими те или иные управленческие должности.

Рассмотрев авторские проекты резервистов, Виктор Ишаев подчеркнул, что главное качество эффективного управленца – «уметь не просто понимать и оценивать ту или иную ситуацию, а находить пути решения сложившихся проблем». В связи с этим стоит отметить, что сам форум еще не стал поводом для назначения авторов проектов на управленческие должности, но вывел претендентов в зону повышенного внимания полпреда. По словам Виктора Ишаева, сейчас нужно время, чтобы посмотреть, насколько эффективно разработанные проекты будут реализованы на практике.

- Не секрет, что Дальневосточный регион отстает от центральной части страны, по разным оценкам, на 20-30%, поэтому Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами, причем не импульсивно, а системно, планово. Такое развитие требует, в первую очередь, грамотных и эффективных управленческих кадров, - подчеркнул полпред.

Досье: В Дальневосточном федеральном округе сформирована система резервов управленческих кадров, состоящая из окружного, регионального и муниципального уровней. Окружной резерв формируется путем выдвижения наиболее профессионально подготовленных управленцев из региональных и муниципальных резервов. В настоящее время ведущим направлением работы с резервами управленческих кадров является выдвижение и назначение кандидатов на руководящие должности. За три года из состава окружного резерва получили назначения 53 кандидата, в том числе 5 - в высшую группу должностей в аппарате полпреда президента России в ДФО, 43 - на руководящие должности в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 5 - в государственные органы субъектов Российской Федерации.