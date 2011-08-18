В Хабаровском крае создана постоянно действующая комиссия по комплексному развитию Большого Уссурийского острова

В целях обеспечения взаимодействия между правительством Хабаровского края, федеральными министерствами и ведомствами, администрациями Хабаровска и Хабаровского района, министерствами и другими органами исполнительной власти края, а также инвесторами, имеющими намерения по реализации инвестиционных проектов по развитию острова Большой Уссурийский, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение, предусматривающее координацию действий в этом направлении.

Документом, в частности, утвержден состав постоянно действующей комиссии по комплексному развитию Большого Уссурийского острова. В нее вошли руководители ряда профильных краевых министерств – финансов, экономического развития и внешних связей, имущественных отношений, промышленности и транспорта, природных ресурсов, сельского хозяйства и продовольствия, ЖКХ; представители федеральных ведомств - Дальневосточного территориального управления Росграницы, Погрануправления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, МИД РФ в г. Хабаровске и другие; первые лица администраций Хабаровска и Хабаровского районов.

Возглавит комиссию вице-губернатор края Сергей Щетнёв – он определен координатором и куратором от правительства Хабаровского края, сообщает краевой пресс-центр.