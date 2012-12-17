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Острову Уссурийский придумали схему
Представлена схема территориального планирования российской части Большого Уссурийского острова. Проект, разработанный Санкт-Петербургским ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», предполагает создание в западной части российской территории пункта пропуска общей площадью 20 га, а также рекреационных, торгово-развлекательных, гостиничных, жилых и парковых зон, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
С учетом инженерной защиты от подтоплений участники заседания рассмотрели несколько вариантов концентрации объектов.
По словам главного архитектора проектной организации «РосНИПИ Урбанистики» Ирины РИШЕЧКИНОЙ, в схеме увязано создание социальной инфраструктуры: строительство школы, двух детских садов и поликлиники. Объекты коммунальной энергетики будут функционировать на голубом топливе, электроснабжение обеспечит ЛЭП с подстанции на Хехцире.
Ключевым объектом транспортной инфраструктуры будет мост с российской стороны. Западную и восточную часть острова с подъездом к понтонному мосту соединит кольцевая магистраль, которую планируют увязать с федеральной трассой «Амур». Сеть дорог позволит отвести транзитный грузовой поток от Хабаровска, сняв нагрузку с региональных дорог. От пункта пропуска вдоль границы с КНР к часовне святого Виктора планируется проложить отдельную дорогу.
Главный архитектор Хабаровского муниципального района Валерия Гришина предложила проектировщикам рассмотреть возможность создания водного развлекательного парка в восточной части острова. География водоемов позволяет создать водный канал для развития водных видов спорта. После соответствующего обоснования и экологической экспертизы эта идея, возможно, будет реализована.
«Дальневосточный капитал», Владивосток.
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