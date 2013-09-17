Хабаровская "поляна" теряет "медведей"-тяжеловесов

Профессор Илдус Ярулин расставил точки над «i» на прошедших выборах

17 сентября в Хабаровске - инаугурация Вячеслава ШПОРТА, избранного губернатором на прошедших выборах. Своими оценками итогов голосования и перспектив развития событий в ближайшие месяцы с «ЗР» поделился доктор политических наук, профессор Илдус ЯРУЛИН.

- Никаких отклонений от прогнозов итоги голосования не выявили, кроме одного показателя - явки избирателей. Почти 33% для нас оказалось неожиданно мало. Конечно, сыграло свою отрицательную роль наводнение. Но и единый день выборов, с моей точки зрения, выбран не совсем удачно, особенно для жителей края, где в это время самый разгар завершения дачного сезона. Я не согласен с мнением некоторых проигравших, что низкая явка - это выражение недоверия к правительству. Просто люди занялись собственными проблемами, посчитав их актуальнее плебисцита, итоги которого у них не вызывали сомнений.

- Столь высокий процент Вячеслава Шпорта был ожидаем?

- Мы прогнозировали еще больший уровень поддержки. Когда проводили замеры, то из общего числа тех, кто ответил, что точно придет на выборы, за Вячеслава Ивановича готовы были отдать свои голоса более 73% в сельских районах, свыше 61% в Хабаровске и Комсомольске, а в целом ожидался показатель под 70%. Другое дело, что пришли на участки не все из тех, кто уверял, что обязательно проголосует. В итоге, от низкой явки больше всех потерял победитель.

Интересно, что немалая часть в 2,5% испорченных бюллетеней была приведена в негодность самостоятельным добавлением в документ пятого кандидата - Виктора Ивановича ИШАЕВА, напротив него и была поставлена «галочка».

- По данным крайиизбиркома, Вячеслав Шпорт потратил на выборы 15,6 млн рублей, Сергей ФУРГАЛ 10,4 млн рублей, Виктор ПОСТНИКОВ 994 тыс. рублей, Сергей ЯЩУК 1,8 млн рублей. Нехитрый подсчет показывает, что Шпорту 1 голос обошелся примерно в 80 рублей, Фургалу в 170 рублей, Постникову в 30 рублей, Ящуку в 150 рублей. Выходит, кандидат от ЛДПР понес самые тяжелые и бессмысленные потери?

- Всем было изначально понятно, что борьба между оппозиционерами шла за второе место. Но оно в данном случае дорогого стоит. У нас в следующем году выборы в краевую думу. Причем, с 2014 года в ней будет уже 36 депутатов, вместо сегодняшних 26-ти. И нынешние голоса Сергея Фургала - это основа для усиления позиций ЛДПР в краевом парламенте. Это инвестиции в будущие выборы. Их можно назвать «озимыми». Ведь много лет уровень доверия партии в крае не поднимался выше 14%, а на губернаторских выборах достиг почти 20%. При этом анализ легко покажет, в каких районах поддержка кандидата была наивысшей, и это даст неплохие шансы на победу партийных одномандатников в выбранных округах.

У кандидата от КПРФ голоса самые недорогие, но в него почти никто не вложил средств, и уровень его личной поддержки оказался ниже привычного уровня поддержки партии в крае, что негативно сказывается и на общепартийном имидже. Не лучше дела и у представителя «Справедливой России». Получается, что они вложили меньше и потеряли, а ЛДПР приобрела.

Еще меня поразил фактор отсутствия на региональных выборах партийных лидеров из Москвы. Это ведь не стоило особых затрат. Но не приехали в край поддержать своего кандидата ни Зюганов, ни Жириновский, ни Миронов.

- Что-то поменяется в крае после губернаторских выборов?

- Если раньше, грубо говоря, в крае были три «медведя» - тяжеловесы Виктор Ишаев, Александр СОКОЛОВ и подраставший Вячеслав Шпорт, то сегодня на этой поляне остались только двое, главным из которых стал Шпорт. Александр Николаевич (Соколов - прим. ред.) свою задачу выполнил, его тактика сработала: при низкой явке набрал достаточное для убедительной победы количество голосов. Но он не показал процент намного больше, чем у губернатора, получил весомую поддержку, но не усилил своих электоральных позиций - раньше мэр Хабаровска набирал под 80%, а сейчас - меньше 70%. У Шпорта растущий рейтинг, а у Соколова - достигший потолка. Это разные вещи.

Теперь люди ждут, что Вячеслав Шпорт станет новым хозяином в крае. Прежде всего, он должен навести порядок в своем правительстве. В том, что изменения произойдут, нет никаких сомнений. В связи с наводнением, с уходом Виктора Ишаева с постов полпреда и министра, край оказывается в новой ситуации, для управления им нужны другие люди. И новый состав уже вряд ли будет иметь разные точки зрения на одни и те же вопросы, как это бывало в последние годы.

Кроме того, уже теперь также надо думать над итогами будущих выборов в краевую думу. Вячеслав Иванович человек спокойный, находит возможность контактировать со всеми, и, я думаю, имеет все возможности для эффективного управления. Осталось только правильно этими возможностями распорядиться.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.