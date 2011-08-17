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Чего хочет народ
В Хабаровском крае продолжается формирование Народной программы, сообщает пресс-центр правительства края. Народная программа – это проект Общероссийского народного фронта по экономическому развитию страны на основе общественных предложений.
По замыслу его создателей любой гражданин может внести свои предложения и поучаствовать в формировании целевых направлений экономического развития своего региона. В Хабаровском крае на суд экспертов таких предложений поступило более 1,5 тысяч. «В состав экспертного совета входят члены правительства, депутаты краевой Законодательной думы, ведущие специалисты различных отраслей экономики – всего 25 человек. Мы стараемся отобрать самые проблематичные вопросы, напрямую связанные с благосостоянием жителей края. После этого нам предстоит сформировать и утвердить Народный бюджет, который обеспечит выполнение запланированных задач», - поделился планами председатель совета - первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Геннадий АПАНАСЕНКО.
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