В Хабаровске продавать больше нечего

Экономика Хабаровска в последние годы развивается довольно уверенно, но в ней все больше места занимают непроизводственные секторы.

Эта тема стали основой разговора «ЗР» с вице-мэром города, первым заместителем мэра по экономическим вопросам Валерием КАЗАЧЕНКО.

- Валерий Павлович, сейчас городскими властями формируется бюджет Хабаровска на 2012 год. Какие цифры ожидаются в его доходной части?

- Мы закладываем в проект бюджета доходы в 10 млрд 854 млн рублей, что примерно равно уровню 2011 года. Расходы составят 11 млрд 294 млн рублей. Дефицит в 2012 году должен составить 5,7%, или 440 млн рублей. Для сравнения: 2011 год завершается с дефицитом 9,7%.

Надо сказать, что в будущем году доходная часть нашего бюджета несколько изменит свою структуру, в которой должна вырасти доля поступлений от налоговых платежей. При этом закладываемые в документ темпы роста налоговых доходов составят 107%, а неналоговые платежи снизятся до 47% от показателей 2011 года. Дело в том, что неналоговые поступления в значительной степени формировались в результате программы приватизации муниципального имущества, которая подходит к своему завершению. Проще говоря, продавать больше нечего.

- Роста доходной базы нет, но инфляция-то будет. Получается, что финансовое положение муниципалитета ухудшится в будущем году?

- Думаю, что этого не произойдет, потому что у нас есть резервы по увеличению объемов налоговых доходов. Во-первых, в 2012 мы ожидаем дополнительных поступлений за счет развития экономики. Средний рост оборота предприятий всех видов деятельности в Хабаровске ежегодно составляет около 12,5%. Этот показатель не напрямую, но отражается на объемах выплат заработной платы, что ведет к увеличению поступлений налога на доходы физических лиц, занимающем до 55% в налоговых сборах городского бюджета.

Во-вторых, есть еще большие участки экономики, налоговая отдача от которых может быть увеличена за счет правильного администрирования и стимулирования предприятий. Мы, например, провели исследования уровня заработной платы в среднем бизнесе. В то время как Крайстат выдает показатель средней зарплаты по городу в 33,5 тыс. рублей, уровень оплаты труда в предпринимательстве стоит на отметке 14,5 тыс. рублей. На мой взгляд, это свидетельствует о сокрытии реальных доходов, о выплатах части денег «теневым» способом. Не может работник среднего бизнеса при фактическом отсутствии свободных трудовых ресурсов в Хабаровске получать зарплату, составляющую полтора прожиточных минимума. При существующей норме выплат в социальные фонды, составляющей 35,2% от заработной платы, вопросы выживания, конечно, обострились. Но в то же время никакой тенденции к росту разорения нет. Малый и средний бизнес прирастает примерно на 4% в год и уже дает 38% оборота по всем видам экономической деятельности, 20% налоговых поступлений в бюджет. Уверен, что его доля в налоговых доходах может легко превысить и 30%, если предприниматели перестанут уводить в «тень» свои доходы, делить зарплату сотрудников на «белую» и «черную».

В-третьих, сегодня прибыль предприятий делится не всегда справедливо между участниками процесса ее производства. Не секрет, что зарплаты руководства часто в десятки раз превышают заработки работников. И хотя этот вопрос больше относится к сознательности, даже нравственности владельцев компаний, объяснять им цивилизованные подходы к формированию уровня доходов своих сотрудников, информировать трудящихся о необходимости предъявления определенных стандартов требований при оформлении договоров можно. Это ведь наши люди - хабаровчане. И мы все, от чиновников до бизнесменов, должны заботиться о том, чтобы они имели более высокие показатели качества жизни, чтобы рос их профессиональный уровень, чтобы они не покидали город в поисках лучшей доли. В конце концов, бизнес должен понять: тот, кто сегодня теряет квалифицированных специалистов, завтра не всегда сможет восстановить эти утраты даже значительными вливаниями, позволяющими переманить работника из другой компании. Поэтому, пока не поздно, надо умерить аппетиты управленцев, начать перераспределять блага с учетом интересов работников. В формировании доходов многое зависит и от федеральных структур. В первую очередь от налоговой службы. Мы ведем активную совместную деятельность с подразделениями службы судебных приставов по взиманию недоимки в бюджет от организаций-должников, что также является одним из ресурсов пополнения доходной части бюджета.

- Способствует ли усилению бюджетной стабильности сложившаяся структура экономики в Хабаровске, в которой доля промышленности сократилась?

- В Хабаровске всего 347 тыс. человек работающего населения. Из них в обрабатывающей промышленности работает только 37 тыс. человек. Примерно столько же занято в сфере оборота недвижимости, которая стала новой полноценной отраслью городского хозяйства. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в производстве было занято больше людей, чтобы наши заводы получали больше заказов, расширяли свою деятельность. Но, с другой стороны, сформировавшая структура полностью отвечает рыночным запросам, вписывается в новую экономику, имеет гибкий характер, позволяющий подстраиваться под изменение условий спроса и предложения, эффективно реагировать на улучшение или ухудшение условий деятельности.

В Хабаровске нет градообразующих предприятий, деятельность которых может критически влиять на социально-экономическое положение города. У нас развиты транзитные транспортные функции, банковское дело, строительный сектор, с нашей территории ведется корпоративное и инвестиционное управление многими проектами на Дальнем Востоке, растет доля оптового звена межрегиональной торговли, развивается сфера услуг. И все это для города очень выгодно. Это позволило местному бюджету даже кризисные времена проходить с наименьшими потерями.

Что касается воспоминаний о былой промышленной славе таких заводов, как «Дальдизель», то могу сказать, что хоть само производство там и закрылось, цеха не пустуют. Место одного большого завода заняли примерно 25 малых и средних организаций, выпускающих конкурентную продукцию, оказывающих востребованные рынком услуги - от деревообработки до авторемонта. Около 15 новых собственников начали свою деятельность на площадях завод им. Кирова, так и с другими подобными объектами: профильная деятельность прежних предприятий прекращается, но их промышленная инфраструктура становится основой возникновения новых направлений развития, создаваемых коммерческими компаниями.

Вместе с тем мы крайне заинтересованы в выживании сохранившихся предприятий машиностроения. Наши судостроительные заводы вошли в федеральную судостроительную корпорацию, и мы надеемся на увеличение их загрузки. У завода «Дальэнергомаш» есть перспектива получения заказов от «Газпрома». Активно ищет пути развития «Амуркабель».

Мы ведем активную экспертно-аналитическую работу. У нас сегодня действуют 250 договоров с предприятиями всех форм собственности по обмену информацией, существует соглашение с Главным управлением Банка России по Хабаровскому краю, в рамках которого мы получаем их аналитику. Это дает глубокое понимание финансово-экономических процессов.