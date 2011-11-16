Редактор "Золотого Рога" была услышана Президентом России

Почему именно я попала в квоту редакторов регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов для общения с Президентом РФ в Хабаровске, не знаю. Ни в верноподданных, ни в ярых не числилась. Может, пришлись ко двору мои вопросы, что президентская пресс-служба собрала заранее? Или пришло время их открыто задавать?

Еще шло заседание президиума Госсовета. Разговор Дмитрия МЕДВЕДЕВА с губернаторами затягивался. В пресс-центре от московских журналистов президентского пула узнали: в 20.00 президент должен быть на борту – Гонолулу ждать не будет, протокол, однако. И мы ждали. Потом предупредили, чтоб мы умерили свои «аппетиты», у президента график, а потому – у каждого право только на один вопрос. А вопросов у меня, как и у любого дальневосточника, было много. Какой же выбрать?

С одного из них, как потом выяснилось в кругу региональной «двадцатки», – как мы будем жить после саммита 2012 года, когда иссякнет поток госвложений, - на правах принимающей стороны начал разговор с президентом мой коллега из Дальневосточной ВТГРК Владимир ШВЕДЧЕНКО. Был ответ: канализацией Владивостока дело не закончится. Дмитрий Медведев на заседании президиума Госсовета говорил об этом оптимистично, недвусмысленно намекнул: созданные уникальные коллективы специалистов на стройках не спешите разукомплектовывать - будут востребованы. Приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН его переплюнул - призвал к более амбициозным проектам. Почему бы, например, не скинуться всей страной и не начать строить третью ветку Транссиба?!! Транссиба скоростного. И чтоб не за 20 лет, как БАМ, а за пять… Словно процентами роста (про инфляцию не говорили) можно вдохнуть уверенность в людей, что живут за стенами правительственного Дома переговоров. Словно цена барреля не стала градусом на барометре страны «кризис – не кризис».

Приморский губернатор мог себе позволить мечтать. Когда-то его обвиняли, что оторвался от реалий - какие мосты на пустой остров Русский?! А между тем сегодня до стыка Русского моста осталось каких-то полсотни метров…

Правда, мечты приморского губернатора так и остались бы прожектами, если б большой политике непонадобился сильный Дальний Восток. Так уже случалось в истории государства Российского. И Федеральный центр не только развязал национальную кубышку, но и подрезал финансовые ручейки в другие регионы. Вслед за казной повернул на Восток госкорпорации, начав со 110 млрд довел инвестиции до 650 млрд руб.

Региональный центр, в свою очередь, перекроил перетоки в малые города и поселения приморской глубинки, которая сегодня истощена, обезлюдела. Для нее сегодня и пишут прожиточный минимум в 7156 руб. Для нее вся большая и малая политика сводится к мельканию лидеров на телеэкранах. И сколько бы потом руководители страны ни обижались: мы им миллиарды отвалили, а они бегут с востока, - пассивность и безнадега подрезали былую предприимчивость и драйв дальневосточников. И разве только дальневосточников? В Сибири отток, Урал открыл ворота Евразии... По центральной Русской низменности даже самобытных чудаков для первого телеканала не хватает – по заграницам оптимистов собирают...

Вот земляки меня дружно просили: узнай там про льготные билеты для дальневосточников – не накроется ли и эта акция после 2012 года? Особенно женщины возникали: что за дискриминация, мы-то в 55 уходим на пенсию? Забегая вперед, признаюсь, что я нарушила порядок и задала «билетный вопрос» как дополнительный, раздражив президента оговоркой «летать в Россию». «Мы здесь в России!» - резко одернул он. Тем не менее ответ положительный: будет дальневосточным женщинам льготный билет с 55 лет уже с 2012 года.

В общем, выпросили у центра льготы, чтоб бабушки и дедушки к внукам летали, а не покупали билет в одну сторону. Нет, не мой это вопрос…

Вслушиваюсь в разговор членов президиума Госсовета. Губернаторы сыпят цифрами и планами кластеров и модернизации, все так же уповая на федеральный центр. Министр их критикует, а они – под козырек. И всем ясно, что вертикаль «центр-регионы» стала плохосообщающимися сосудами…

…И вот пришел наш черед. Телеоператор рассадил нас вокруг «девочка-мальчик», объяснил - чтоб лица не сливались на экране. И Дмитрий Медведев вошел в круг. А была ни была! Я созрела для своего вопроса большой политике:

- Дмитрий Анатольевич, Вы только что сказали, что сегодня тут обсуждались вопросы завтрашнего дня. Верстается федеральный бюджет на три года. И снова все деньги страны сосредотачиваются в руках Минфина. Потом наши губернаторы будут ездить, у Правительства просить денег, мэры будут попрошайками выступать у губернаторов. Это значит, что снова на три года у нас сохраняется вертикаль власти и управления?

Ответ президента передаю дословно:

- Во-первых, деньги всегда концентрируются у Минфина. Если Вы мне назовёте, кому отдать, я могу что-то придумать, но другого варианта в государстве нет. Все деньги идут через Минфин. Это первое. Потому что у нас существует консолидированный бюджет. Второе. Это далеко не все деньги, потому что у нас существует система распределения доходов: часть доходов закрепляется за Российской Федерацией, а часть – за регионами. Я только что сказал, что есть разные оценки. Справедливо это или нет?

В какой-то период, я считаю, та система, которая была создана, она была абсолютно оптимальной. Сейчас я не считаю так. Но это не значит, что все деньги будут находиться только в руках у нынешнего исполняющего обязанности Министра финансов или у какого-то другого лица. У регионов и у муниципалитетов есть свои доходы, которые прямо закрепляются за ними, и никто не ездит в Москву выпрашивать эти деньги. Они непосредственно принадлежат регионам и непосредственно принадлежат муниципалитетам. Вопрос в том, что этих денег не хватает. А как их распределить, об этом я и хочу принять решение в ближайшее время с учётом того, что предложит комиссия, которая сейчас этим занимается. Точнее, две: одну возглавляет Дмитрий КОЗАК, а вторую возглавляет Александр ХЛОПОНИН. И они должны сделать эти предложения. Считаю, что пора уже эту систему менять. В каких пропорциях – отдельный вопрос.

Когда на смену вертикали придет горизонталь, я и не надеялась услышать. Но поняла: время задавать вопросы пришло - чтобы слышали. У меня еще два в запасе. А у вас? Озвучьте!