Японский ноль

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Вячеславом ШПОРТОМ приняла участие в IV российско-японском инвестиционном форуме в Токио.

Выступая перед участниками инвестфорума, Вячеслав Шпорт рассказал об участии хабаровских компаний в строительстве объектов АТЭС-2012, ресурсном потенциале региона, проанализировал торгово-экономические отношения с японскими префектурами и представил список основных инвест- проектов Хабаровского края, которые могут представлять интерес для японской стороны. Губернатор констатировал, что роль Японии как инвестора в краевой экономике пока очень слаба - подавляющая часть инвестиций поступает в край из европейских государств. Доля вложений Японии на начало 2010 г. составила всего 3,4%, а общий объем японских инвестиций не достигает и $57 млн.

- В течение прошлого и нынешнего годов я и другие руководители края неоднократно встречались с делегациями японских бизнесменов, но должен откровенно сказать, что пока эти встречи реальных результатов не дают, - отметил Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил высокий уровень японских технологий, в частности в переработке газа. И предложил вместе подумать над возможностью организации на территории Хабаровского края производства из природного газа химических удобрений, потребность в которых велика как в России, так и в Китае. Кроме того, по мнению Вячеслава Шпорта, Дальний Восток может и должен расширить спектр транспортных услуг для стран АТР, в том числе Японии. Инвестиционная поддержка японской стороной развития необходимой инфраструктуры может позволить повысить уровень логистического обслуживания на востоке России.