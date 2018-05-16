Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края

Соколов с мэрской дистанции сошел

Завершен прием заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборах мэра города Хабаровска.

Три человека подали заявления для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборах мэра города Хабаровска. Это директор управляющей компании «Дальневосточная сервисно-ремонтная компания-Горький» Алексей Болванович, заместитель директора ООО «Региострой» Сергей Елизаров и первый вице-мэр Сергей Кравчук.

Решение об их регистрации будет принято местным организационным комитетом по проведению предварительного голосования в городе Хабаровске в течение пяти дней.

Региональный политсовет «Единой России» также принял решение о старте процедуры предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кандидата на должность губернатора Хабаровского края.

По линии первичных и местных отделений партии а также от общественных организаций, в том числе, от студентов, ветеранов, Союза женщин Хабаровского края была предложена кандидатура действующего Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

От общественных организаций края, регионального совета сторонников Партии поступила кандидатура управляющего директора общества с ограниченной ответственностью «Грин – АГРО Хабаровск» Андрея Михеева.

От депутатского корпуса Законодательной думы Хабаровского края, фракции Партии «Единая Россия» предложено внести в список участников предварительного голосования кандидатуру председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталии Пудовкиной.

Теперь, в соответствии с регламентом, всем кандидатам предстоит встретиться с не менее чем 50% секретарей первичных и местных отделений партии, действующих на территории Хабаровского края. Завершится серия встреч в конце мая - площадкой в краевом центре. Итоги всех встреч будут подведены в ходе Региональной Конференции партии, которая состоится в июне этого года.

Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 субъектах страны, в том числе, и в Хабаровском крае. По информации на сегодняшний день, желание принять участие в предварительном голосовании на выборах в органы местного самоуправления изъявили свыше 1650 жителей Хабаровского края.

В этот день в регионе будут работать 132 участковых счетных комиссии, 45 из которых откроются в краевом центре. В состав комиссий войдут члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также внесенные в резерв. В общей сложности работу счетных комиссий в день предварительного голосования будут обеспечивать свыше 400 человек.

В сентябре этого года в Хабаровском крае состоится 183 избирательных кампаний - пройдут выборы губернатора региона, мэра краевой столицы, а также будет разыграно свыше 1200 мандатов в муниципальных образованиях края. В 12 муниципальных районах состоятся выборы в районные собрания.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"