Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведев: Дальний Восток Владивостоком и «его канализацией» не ограничивается
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по пути в Гонолулу на саммит АТЭС-2011 сделал остановку в Хабаровске, где провел заседание президиума Государственного совета, посвященное теме повышения роли регионов в модернизации экономики России.
Открывая совещание, глава государства выложил свежую управленческую мысль: «Модернизация экономики не может идти из Центра. Она должна опираться на активность граждан, на местные региональные инициативы, иначе просто ничего не получится. Именно на местах, а не в Москве формируется инвестиционный климат и транспортная составляющая, инжиниринговая составляющая, социальная инфраструктура. Когда мы рассуждаем об улучшении инвестиционного климата только применительно к решениям, принимаемым в Москве, к сожалению, это не срабатывает». Если по тезисам разложить выступление президента, то вроде бы все проблемные точки были названы:
- независимо от места проживания, граждане страны имеют право на одинаковый со всеми доступ к социальным благам и достижениям цивилизации;
- распределение бюджетных средств должно смещаться в пользу регионов и муниципалитетов;
- объемы перечисления в регион федеральных средств должны привязываться к результатам деятельности;
- планы развития регионов должны рассматриваться в связке с федеральными программами.
Кроме того, Дмитрий Медведев объявил об опоре на кластерный подход в развитии экономики и высказал намерение провести отбор представленных территориями проектов комплексного развития; о принятом решении ограничить энерготарифы уровнем инфляции для малого и среднего бизнеса; о необходимости развивать высокоскоростное железнодорожное движение. Уточнив, что Дальний Восток Владивостоком и «его канализацией» не ограничивается и предложил после саммита АТЭС поискать крупные инфраструктурные проекты для соинвестирования с соседними странами.
Такую речь слушать – все равно, что мед пить. Жаль, что Пушкин испортил это сравнение и теперь все время вспоминается: не все, что по усам течет, в рот попадает. Добавляет скепсиса предвыборный статус президента как лидера единороссов. К тому же накануне заседания Госсовета Дмитрий Медведев встречался на заводе «Амуркабель» с собранными со всего Дальнего Востока немногими представителями рабочих и производственных управленцев, оказавшихся почти поголовно представителями партийного актива. И хотя разговор не касался выборов напрямую, у каждого из присутствовавших в руках был блокнот с символикой партии, да и сам лидер, не выдержав, срывался на фразы в поддержку «Единой России».
Между тем регионы приняли посылы главы государства с надеждой. Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО привел в пример свою территорию, где поступления за 3 последних года в консолидированный бюджет выросли более чем на 10 млрд рублей. Но в соответствии со сложившейся системной перераспределения государственных доходов ровно на сумму дополнительных доходов были урезаны дотации из федерального бюджета, оставив область без возможности ускорения темпов развития.
Губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ понравилась идея с продолжением реализации крупных проектов за рамками саммита АТЭС-2012. Он сообщил, что на 1 рубль государственных инвестиций на Дальнем Востоке приходится 6-8 рублей частных вложений, в то время как в центральной России этот показатель ниже в разы. И предложил всей страной построить третий путь на Транссибе.
Губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ попросил вместе с перераспределением в пользу регионов денежных потоков, передать и часть полномочий по выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых. На что Дмитрий Медведев честно ответил: в такой схеме не заинтересованы федеральные структуры, имеющие возможность злоупотреблений при распределении участков добычи. Однако и в этом случае обещал предпринять какие-то усилия.
После президиума Госсовета захотелось бросить клич всем дальневосточникам: Медведева – снова в президенты! Только и успел он за 4 года разобраться во всех сложностях функционирования государственного аппарата, а изменить систему времени уже нет. А вдруг следующему тоже времени не хватит? Ведь даже полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ пошутил в своем стиле, заметив, что про необходимость перераспределения доходов в стране стали говорить совсем недавно… лет 20 назад.
Новости тематики
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке