Медведев: Дальний Восток Владивостоком и «его канализацией» не ограничивается

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ по пути в Гонолулу на саммит АТЭС-2011 сделал остановку в Хабаровске, где провел заседание президиума Государственного совета, посвященное теме повышения роли регионов в модернизации экономики России.

Открывая совещание, глава государства выложил свежую управленческую мысль: «Модернизация экономики не может идти из Центра. Она должна опираться на активность граждан, на местные региональные инициативы, иначе просто ничего не получится. Именно на местах, а не в Москве формируется инвестиционный климат и транспортная составляющая, инжиниринговая составляющая, социальная инфраструктура. Когда мы рассуждаем об улучшении инвестиционного климата только применительно к решениям, принимаемым в Москве, к сожалению, это не срабатывает». Если по тезисам разложить выступление президента, то вроде бы все проблемные точки были названы:

- независимо от места проживания, граждане страны имеют право на одинаковый со всеми доступ к социальным благам и достижениям цивилизации;

- распределение бюджетных средств должно смещаться в пользу регионов и муниципалитетов;

- объемы перечисления в регион федеральных средств должны привязываться к результатам деятельности;

- планы развития регионов должны рассматриваться в связке с федеральными программами.

Кроме того, Дмитрий Медведев объявил об опоре на кластерный подход в развитии экономики и высказал намерение провести отбор представленных территориями проектов комплексного развития; о принятом решении ограничить энерготарифы уровнем инфляции для малого и среднего бизнеса; о необходимости развивать высокоскоростное железнодорожное движение. Уточнив, что Дальний Восток Владивостоком и «его канализацией» не ограничивается и предложил после саммита АТЭС поискать крупные инфраструктурные проекты для соинвестирования с соседними странами.

Такую речь слушать – все равно, что мед пить. Жаль, что Пушкин испортил это сравнение и теперь все время вспоминается: не все, что по усам течет, в рот попадает. Добавляет скепсиса предвыборный статус президента как лидера единороссов. К тому же накануне заседания Госсовета Дмитрий Медведев встречался на заводе «Амуркабель» с собранными со всего Дальнего Востока немногими представителями рабочих и производственных управленцев, оказавшихся почти поголовно представителями партийного актива. И хотя разговор не касался выборов напрямую, у каждого из присутствовавших в руках был блокнот с символикой партии, да и сам лидер, не выдержав, срывался на фразы в поддержку «Единой России».

Между тем регионы приняли посылы главы государства с надеждой. Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО привел в пример свою территорию, где поступления за 3 последних года в консолидированный бюджет выросли более чем на 10 млрд рублей. Но в соответствии со сложившейся системной перераспределения государственных доходов ровно на сумму дополнительных доходов были урезаны дотации из федерального бюджета, оставив область без возможности ускорения темпов развития.

Губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ понравилась идея с продолжением реализации крупных проектов за рамками саммита АТЭС-2012. Он сообщил, что на 1 рубль государственных инвестиций на Дальнем Востоке приходится 6-8 рублей частных вложений, в то время как в центральной России этот показатель ниже в разы. И предложил всей страной построить третий путь на Транссибе.

Губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ попросил вместе с перераспределением в пользу регионов денежных потоков, передать и часть полномочий по выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых. На что Дмитрий Медведев честно ответил: в такой схеме не заинтересованы федеральные структуры, имеющие возможность злоупотреблений при распределении участков добычи. Однако и в этом случае обещал предпринять какие-то усилия.

После президиума Госсовета захотелось бросить клич всем дальневосточникам: Медведева – снова в президенты! Только и успел он за 4 года разобраться во всех сложностях функционирования государственного аппарата, а изменить систему времени уже нет. А вдруг следующему тоже времени не хватит? Ведь даже полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ пошутил в своем стиле, заметив, что про необходимость перераспределения доходов в стране стали говорить совсем недавно… лет 20 назад.