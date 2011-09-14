Экология по-китайски

За последние 5 лет качество воды в реках Амур и Сунгари значительно улучшилось – прежде всего, благодаря крупным инвестпроектам, реализуемым сегодня на территории КНР. Улучшению экологической ситуации, по мнению экспертов, содействует также развивающееся сотрудничество между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян, итоги и перспективы которого были рассмотрены в ходе прошедшей в Хабаровске международной конференции «Амур-2011».

В области экологии два соседних региона РФ и КНР взаимодействуют уже 13 лет. Причем, по словам директора Департамента окружающей среды народного правительства провинции Хэйлунцзян господина Ли Пина, поводом для наиболее активного сотрудничества стала авария на химическом заводе в китайском городе Цзилинь 13 ноября 2005 года, из-за которой в реку Сунгари, а затем и в Амур, попало более 100 тонн соединений бензола. Именно после этого инцидента китайская сторона стала уделять повышенное внимание состоянию реки.

Судя по содержанию докладов, представленных в ходе конференции гостями из КНР, китайская сторона оценивает свой вклад в улучшение речной экологии довольно высоко. Так, за 11-ю пятилетку (2006-2011 гг.) общий объем инвестиций, направленных на оздоровление Сунгари, составил 12,4 млрд юаней. На эти деньги было реализовано 116 экологических проектов, построено 45 заводов по очистке сточных вод. При этом, по словам господина Ли Пина, в ближайшие годы правительство КНР намерено только наращивать свои усилия в этом направлении. В планах на 12-ю пятилетку – инвестировать 13,7 млрд юаней на реализацию еще 557 проектов.

- Количество вредных выбросов в Сунгари за 2005-10 годы уменьшилось на 15,5%, а качество воды улучшилось на 20,9%. К 2015 году объемы выбросов будут снижены еще на 16%, - сообщил начальник Центра развития по охране окружающей среды Министерства охраны окружающей среды КНР господин Тан ДИНДИН. – Нам необходимо гармонизировать экологию и экономику, а для этого дать рекам и озерам время на «отдых».

Как, в свою очередь, отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ, заметное улучшение качества воды - результат совместных усилий обеих сторон.

- C 2007 года трансграничный мониторинг качества вод ведется на правительственном уровне, а региональное сотрудничество с партнерами из КНР позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации, - подчеркнул он.

В то же время, по сравнению с китайскими, российские планы по охране Амура выглядят ощутимо скромнее, что, впрочем, справедливо, ведь главным источником загрязнения обеих рек являются города и заводы Поднебесной. Как отметил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор БАРДЮК, «мы в большой степени надеемся сегодня на чистую воду из Сунгари». Чиста Сунгари – будет чист и Амур, считает он.

- Уже в 2012-13 годах на острове Большой Уссурийский будут построены две современные мониторинговые станции – российская и китайская. Они позволят обеим сторонам совместно следить за качеством воды, сверять результаты замеров, обмениваться опытом и технологиями. По программе Росгидромета на строительство нашей станции будет выделено 75 млн рублей из федерального бюджета. Площадка под объект уже отведена, - рассказал Виктор Бардюк.

Однако, по словам замминистра природных ресурсов Хабаровского края Сергея АНДРИЕНКО, построить такой объект – это одно, а содержать – совсем другое, и краевому правительству еще предстоит решать вопрос о привлечении дополнительных федеральных средств.

Важно, что на территории КНР уже действует ряд таких автоматизированных станций, в связи с чем представители китайской делегации изъявили готовность поделиться опытом и технологиями, а также поставить на российскую станцию необходимое оборудование.

Кроме того, российская сторона предложила Департаменту охраны окружающей среды провинции Хэйлунцзян выступить координатором проекта по созданию сети перерабатывающих комплексов твердых бытовых и промышленных отходов на территории Хабаровского края. Китайским инвесторам было предложено принять участие в строительстве мусоросортировочных комплексов на базе действующей мусороперерабатывающей станции «Северная» в Хабаровске, а также в пос. Хор района имени Лазо – на площадке бывшего гидролизного завода для ликвидации промышленных отходов лигнина. По словам господина Ли Пина, данные проекты действительно имеют важное значение и в ближайшее время будут рассмотрены китайской стороной на экспертном совете.

Стоит отметить, что в сфере международного сотрудничества, направленного на улучшение экологии Амура и его притоков, существует еще довольно много проблемных вопросов, которые предстоит решать в перспективе. Прежде всего, по словам генерального директора Института проблем мониторинга окружающей среды научно-производственного объединения «Тайфун» Росгидромета Вячеслава ШЕРШАКОВА, необходимо максимально сблизить административные подходы разных стран к определению стандартов качества воды, а также совершенствовать техническое оснащение российских лабораторий.

- Сегодня в Китае действительно реализуются крупные природоохранные мероприятия, и, несомненно, есть положительные тенденции. Но, на мой взгляд, еще рано говорить о кардинальном изменении ситуации, - считает Вячеслав Шершаков. – Кроме того, для по-настоящему эффективной охраны и мониторинга экологического состояния Амура необходимо подключать к совместным экологических проектам не только Китай, но и КНДР и Монголию – страны, которые также, пусть и в меньшей степени, оказывают воздействие на качество амурских вод.