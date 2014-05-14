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Хабаровский край берет взаймы по-крупному

14 Мая 2014, 09:01 | Хабаровск

Министерство финансов Хабаровского края рассчитывает привлечь 12,843 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета региона. Краевой Минфин вначале объявил три аукциона на предоставление региону невозобновляемых кредитных линий общим объемом 2,843 млрд рублей.

Затем сразу 10 аукционов на предоставление кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая.

В частности, Хабаровский край намерен привлечь 8 кредитов на 1 год под максимум 9,8% годовых, еще два кредита - на 3 года под 9,87% годовых, сообщается на сайте госзакупок.

В конце марта Минфин Хабаровского края объявил несостоявшимися 16 аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с лимитом 495 млн рублей каждая из-за отсутствия претендентов. Регион рассчитывал привлечь 7,92 млрд рублей под 8,1% годовых для покрытия дефицита бюджета.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: минфин  бюджет  кредит 






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