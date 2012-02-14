Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Избирательные участки Хабаровского края оснастят видеокамерами
Из 755 избирательных участков Хабаровского края на выборах Президента РФ специальными системами видеонаблюдения планируется оснастить 701 участок. При этом в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют технические возможности интернет-трансляции, системы будут работать в режиме видеозаписи.
Разработчики проекта - специалисты компании «Ростелеком» отмечают, что веб-камеры нацелены лишь на работу комиссий. Одна камера покажет, как выдаются бюллетени, другой «электронный глаз» будет снимать урну. Так будет на всех участках, за исключением закрытых и передвижных, к которым относятся больницы, морские и речные суда, воинские части, тюрьмы и другие режимные учреждения. Идентификация личности голосующих производиться не будет.
«Золотой Рог Хабаровск».
Новости тематики
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- Хабаровская "поляна" теряет "медведей"-тяжеловесов
- Вячеслав Шпорт победил на выборах в Хабаровске с лозунгами Сергея Дарькина
- В Хабаровском крае на выборном фронте все идет по плану
- В правительстве Хабаровского края – кадровые потрясения
- Шпорт против Шпорта
- Единороссы Хабаровска определились с кандидатами
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха