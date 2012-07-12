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Между Хабаровским краем и Японией иностранное инвестирование не развито
ХАБАРОВСК, 12 июля, ZRPRESS. 12 июля губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в РФ Такахито ХАРАДА. Главной темой разговора в Хабаровске стала проблема неразвитого инвестиционного сотрудничества между сторонами.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, доля Японии в иностранных инвестициях в Хабаровском крае составляет всего 2,6%. За 2010-2011 годы объем японских инвестиций оценивается в 300 тыс. долларов США, т.е. 0,01% всех иностранных капиталовложений этого периода. По словам губернатора края Вячеслава ШПОРТА, «такого низкого показателя не было за всю историю наших отношений».
Торговый оборот между Хабаровским краем и Японией в 2011 году, напротив, увеличился по сравнению с 2010 годом на 6% и достиг 264 млн. долларов. Удельный вес Японии во внешнеторговом обороте края составляет сегодня 8,5%, что делает страну Восходящего Солнца третьим по значению внешнеэкономическим партнером Хабаровского края после Китая и Южной Кореи.
Вячеслав Шпорт озвучил ряд предложений по расширению экономического взаимодействия и выразил надежду, что визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ Тикахито Харады послужит развитию и углублению разностороннего сотрудничества между Хабаровским краем и Японией, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
Глеб АЛЕНИШКО, газета "Золотой Рог".
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