Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровский край нуждается в повышении инвестиционной привлекательности
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ подписал краевую целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».
В основе принятой краевой целевой программы лежат несколько ключевых направлений: определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие «точек экономического роста» (комплексных проектов, кластеров, технопарков), совершенствование регионального законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в крае, формирование свободных производственных площадей – земельных участков для размещения производств с транспортной и инженерной инфраструктурой, создание благоприятной административной среды для инвесторов и другие.
«Реализация программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию края», - уверены в правительстве Хабаровского края. В течение четырех лет мероприятия программы будут профинансированы из краевого бюджета на сумму свыше 130 млн рублей.
Новости тематики
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- Хабаровский таможенник брал взятки
- В Законодательной Думе Хабаровского края сменилось руководство
- Министра строительства Хабаровского края отправили в отставку
- Министр МВД молниеносно отреагировал на заявления дальневосточной журналистки Путину
- Шпорт призвал хабаровчан в Народный фронт
- Кресло спикера Законодательной думы Хабаровского края еще не свободно, но борьба за него уже идет
- Ишаев требует, чтобы новый ледовый дворец в Хабаровске не создавал заторы на дорогах
- Хабаровск признан победителем общероссийского конкурса региональных стратегий
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью