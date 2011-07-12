Хабаровский край нуждается в повышении инвестиционной привлекательности

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ подписал краевую целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата».

В основе принятой краевой целевой программы лежат несколько ключевых направлений: определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие «точек экономического роста» (комплексных проектов, кластеров, технопарков), совершенствование регионального законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в крае, формирование свободных производственных площадей – земельных участков для размещения производств с транспортной и инженерной инфраструктурой, создание благоприятной административной среды для инвесторов и другие.

«Реализация программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию края», - уверены в правительстве Хабаровского края. В течение четырех лет мероприятия программы будут профинансированы из краевого бюджета на сумму свыше 130 млн рублей.