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в Хабаровском крае утверждены приоритетные направления развития науки, технологий и техники
Свои «окна роста» Хабаровский край видит в 6-ти приоритетных направлениях технического, технологического и научного развития: «Математика, информатика и телекоммуникации»; «Медицина и здравоохранение»; «Технические системы и технологии»; «Новые материалы и химические технологии»; «Природные ресурсы, рациональное природопользование»; «Общественно-научные и гуманитарные исследования».
Выступая на заседании координационного совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе региона, представлявший выбранные и проработанные группами ученых направления директор Института экономических исследований ДВО РАН, доктор экономических наук, академик РАН Павел МИНАКИР отметил:
- Глобальная экономика в мире находится на пороге смены доминирующих технологических укладов. Это открывает окно возможностей для успешного выхода на новую длинную волну экономического роста. Использование подобных «окон» в начале каждого периода смены технологий позволяет отдельным странам совершить рывок на гребне подъема популярности новых технологий, а другие страны оставляет на период в 50-70 лет в роли аутсайдеров развития. В прежние годы Германия и США, страны восточной Азии уловили этап перехода на новые технологии и оказались на волне, демонстрируя чудеса экономического роста. В данный период «новую волну» активно и успешно ловит Китай, вкладывающий огромные ресурсы в развитие инновационной экономики, стремящийся к монополизации целых секторов современной науки и технологий.
По оценке ученого, основу нового технологического уклада будут составлять и уже составляют био-, нано-, информационные технологии. Хабаровский край имеет неплохие шансы для использования появляющихся возможностей. Здесь есть все необходимые для этого элементы: фундаментальная наука, научно-исследовательские и конструкторские разработки, технологические исследования, институты инновационного развития. На российском Дальнем Востоке только в Приморье больше развита фундаментальная наука. Но в Хабаровском крае чаще применяются научно-исследовательские и конструкторские разработки. В целом по ДФО в год используются примерно 5,5 тыс. передовых технологий. Из них 2,5 тыс. - в Хабаровском крае.
По каждому из разделов существует деталировка, определяющая наиболее эффективные и желательные с точки зрения успешного вхождения в новую мировую экономику тематики исследований и внедрений. Ожидается, что приоритетные направления позволят концентрировать усилия властей, науки и бизнеса, видеть очертания будущего, к которому регион стремится.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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