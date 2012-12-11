Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Горнодобывающему комплексу ДФО готовят программу развития
Отраслевая программа развития горнодобывающего комплекса ДФО до 2018 года может быть утверждена в первом квартале 2013 года, сообщил 11 декабря в Хабаровске заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий ШЕЛЕХОВ на совместном заседании совета при полпреде президента РФ и коллегии министерства.
По словам замминистра, программа позволит определить основные целевые показатели развития отрасли с учетом изменения конъюнктуры рынка и будет взаимосвязана со стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона и программами субъектов в ДФО по развитию горнодобывающего комплекса, а также с планами развития действующих инвестиционных проектов.
Программа также должна быть взаимосвязана с программами инвесторов, планирующих вложение средств в поисково-оценочные и геологоразведочные проекты, а также с перспективными проектами по разработке месторождений, с условиями лицензий на право пользования участками недр, находящимися в распределенном фонде.
Кроме того, в программе будут учтены программы лицензирования крупных месторождений нераспределенного фонда, предусматривающие строительство перерабатывающих мощностей, а также создание кластеров по добыче и переработке полезных ископаемых как точек ускоренного роста.
На территории округа в настоящее время эксплуатируется 827 месторождений по 25 видам полезных ископаемых. На право пользования недрами выданы 2 тыс. 254 лицензии. Порядка 1,5 тыс лицензий приходятся на твердые полезные ископаемы.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
- В Правительстве Хабаровского края прошли министерские рокировки
- Руководитель Ростехнадзора посетил АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
- Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровский таможенник брал взятки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин