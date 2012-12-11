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Горнодобывающему комплексу ДФО готовят программу развития

11 Декабря 2012, 14:25 | Хабаровск

Отраслевая программа развития горнодобывающего комплекса ДФО до 2018 года может быть утверждена в первом квартале 2013 года, сообщил 11 декабря в Хабаровске заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий ШЕЛЕХОВ на совместном заседании совета при полпреде президента РФ и коллегии министерства.

По словам замминистра, программа позволит определить основные целевые показатели развития отрасли с учетом изменения конъюнктуры рынка и будет взаимосвязана со стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона и программами субъектов в ДФО по развитию горнодобывающего комплекса, а также с планами развития действующих инвестиционных проектов.

Программа также должна быть взаимосвязана с программами инвесторов, планирующих вложение средств в поисково-оценочные и геологоразведочные проекты, а также с перспективными проектами по разработке месторождений, с условиями лицензий на право пользования участками недр, находящимися в распределенном фонде.

Кроме того, в программе будут учтены программы лицензирования крупных месторождений нераспределенного фонда, предусматривающие строительство перерабатывающих мощностей, а также создание кластеров по добыче и переработке полезных ископаемых как точек ускоренного роста.

На территории округа в настоящее время эксплуатируется 827 месторождений по 25 видам полезных ископаемых. На право пользования недрами выданы 2 тыс. 254 лицензии. Порядка 1,5 тыс лицензий приходятся на твердые полезные ископаемы.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: лицензирование  инвестиционные проекты  горнодобывающий комплекс 






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