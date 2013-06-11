Шпорт против Шпорта

По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сейчас находится в довольно интересной ситуации

О предвыборной ситуации в Хабаровском крае «ЗР» рассказал доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус ЯРУЛИН.

- На грядущих выборах губернатора сегодня можно видеть двух проявившихся кандидатов: понятно, что будут баллотироваться Вячеслав ШПОРТ и представитель КПРФ Виктор ПОСТНИКОВ. Илдус Файзрахманович, включение каких сил в предвыборную кампанию стоит еще ожидать?

- ЛДПР ставит перед региональным отделением задачу участия в губернаторской гонке. Возможно появление ставленника от партии «Гражданская платформа», которой необходимо начинать себя позиционировать с перспективой выборов будущего года в Законодательную думу Хабаровского края. У «Справедливой России» пока никто не просматривается. Но в любом случае трудно полагать, что кто-то сможет составить серьезную конкуренцию врио губернатора.

Если партии захотят работать на победу, им помешает это сделать отсутствие сколько-нибудь серьезных региональных организаций. Даже у КПРФ не все в порядке в крае. Посмотрите на их митинги у памятника Ленину в Хабаровске - там бывают представители сразу нескольких коммунистических партий. Они против кого-то дружат, а между собой не находят организационного единства.

- В крае есть фигуры, способные в принципе составить конкуренцию Вячеславу Шпорту?

- Такие люди есть. Но захотят ли они идти на выборы - это первый вопрос. Второе - партийная дисциплина. Все заметные личности либо состоят в партии власти, либо имеют бизнес, который встроен в краевой порядок и зависит от взаимоотношений с властью.

- Какие задачи стоят перед командой нынешнего лидера?

- Насколько я понимаю, перед врио губернатора стоит задача обеспечить высокую явку избирателей и набрать на этом фоне убедительный процент голосов в свою поддержку. В этом случае он получает право говорить о том, что он всенародно избран, что его популярность не меньше, чем у предшественника, и он имеет полное моральное право действовать, не оглядываясь на реакцию других деятелей, излагающих свой взгляд на подходы к управлению территорией. Четыре года назад в одном из интервью Вячеслав Шпорт сказал, что он хозяйственник. Если сейчас ему удастся на выборах показать хороший результат, можно будет говорить о нем как о состоявшемся самостоятельном политике.

- На какой результат может рассчитывать Вячеслав Шпорт?

- Чтобы ответить, надо знать ответы на некоторые другие вопросы. Например: Вячеслав Иванович пойдет на выборы от партии или нет? Сейчас, насколько я понимаю, обстановка такая, что у него нет обязанности сильно связывать себя с «Единой Россией». Да, он прошел через партийный праймериз. Но наши исследования показывают, что сейчас за него лично готовы проголосовать 48% жителей края, а за «Единую Россию» - 39%. Таким образом, пойдя под знаменами партии, он не только ничего не приобретает, но и теряет голоса своих сторонников. А 11 июня состоится учредительный съезд «Общероссийского народного фронта», являющегося широким объединением сторонников президента страны, куда помимо членов «Единой России» входят представители еще многих общественных движений и партий. Конечно, выгодней идти под флагом ОНФ, хотя, технически, выдвинутым можно быть и ЕР - это даст возможность не собирать подписи. Таким образом, можно привлечь на свою сторону людей, не готовых голосовать за ЕР, но поддерживающих президента страны.

Вообще Вячеслав Шпорт сейчас находится в довольно интересной ситуации. В одно время его рассматривали как какого-то выскочку - назначенного президентом бывшего депутата из Комсомольска. Хабаровский истеблишмент его поначалу не принял. И до сих пор отношения со многими представителями старой элиты у него не выстроены - для них он все равно чужак. Потому рассчитывать на стабильную общественную поддержку он может только сделав ставку на группы людей, настроенных нейтрально - не провластно и не оппозиционно. Вот здесь можно ожидать нового издания лозунга Виктора Ивановича ИШАЕВА «Моя партия - Хабаровский край». Важно собрать людей, заинтересованных в развитии края, имеющих нереализованные личные амбиции, без оглядки на их партийную принадлежность.

Что мне больше всего нравится в нынешнем поведении Вячеслава Шпорта - отсутствие всякой конфронтации. Он открыт для контактов с различными группами населения и хочет их слышать, ищет новых общественных лидеров на местах, с которыми можно обновить существующее общество, придать ему больше инициативности и динамизма.

Наши соцопросы показывают, что около 40% населения края считают, что жить стало лучше в последние годы. Правда, столько же считают, что жизнь стала хуже, а около 20% не могут понять: ухудшилось их положение или улучшилось. У действующего главы есть все объективные и субъективные условия, чтобы выиграть эти выборы с необходимым результатом. При одном условии - если он сумеет воспользоваться существующими возможностями.

- Как вами воспринимается уход Сергея ХОХЛОВА с поста председателя Законодательной думы края?

- Для меня это демарш. Человек проиграл все, хотя публично он, конечно, ничего такого признать не может. Политического будущего в крае у него нет даже в составе думы. Сегодня сложил с себя полномочия депутат Николай ПОВЗЫК. И мы уже знаем, что по его одномандатному округу, скорей всего, будет выдвигаться первый заместитель председателя регионального правительства Виктор ЧУДОВ, который после победы на выборах займет место председателя Законодательной думы, неслучайно остающееся сейчас пустым. И вообще, пока все складывается так, что через 5 лет Виктор Чудов выглядит самым вероятным преемником Вячеслава Шпорта, если тот по каким-то причинам не сможет или не захочет баллотироваться на 3-й срок. И такая схема обеспечивает длительное нахождение у руля региона нынешней команды, в которой места Хохлову нет.

- На выборах в городскую думу Хабаровска теперь появились не только одномандатные округа, но и партийные списки. Это может изменить ситуацию?

В городскую думу почти всегда избирались те, кто был заранее определен. И теперь расклад может поменяться только в зависимости от позиции действующего мэра. Ведь для меня пока до конца не ясно: куда пойдет Александр СОКОЛОВ? Да, он прошел процедуру предварительных выборов для выдвижения от «Единой России». Но претендент на губернаторство сегодня должен предложить избирателям кандидатуру представителя региона в Совете Федерации. И пока остаются открытыми вопросы: будет ли это место предложено мэру Хабаровска и как он отреагирует на новую перспективу? Александр Соколов перерос этот город. Он сам это прекрасно понимает и ждет более масштабных предложений, дающих возможность развиться его личностному потенциалу.

- Если предположить, что Александр Соколов вдруг согласится на пост в Совете Федерации или получит еще более привлекательное для себя предложение, кто тогда сможет претендовать на должность мэра?

- Будет тот, кого он объявит своим преемником. При этом нельзя исключать, что им станет человек не из ближайшего окружения нынешнего мэра. Могут, например, возникнуть депутаты краевой думы. Например, молодой Андрей КЛИМОВ.

- Но он из Комсомольска. Избирателями в Хабаровске это будет восприниматься тяжело.

- В данном случае и не нужна оглушительная победа. А прямой рекомендации Александра Соколова, с подчинением всего ресурса, будет вполне достаточно для опережения других соперников, учитывая, что наиболее потенциально опасные не пойдут в силу причин, обеспечивающих их отсутствие в губернаторской гонке.

Или другой вариант - мэр Сергей ЛУГОВСКОЙ (первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края. – Прим. авт.). Был главой Совгаванского района, имеет опыт политической работы в краевой думе и в партии. У него нормальные отношения с губернатором и со всеми другими участниками политических процессов. И уже на виду, и молодой, и перспективный, и растущий, и сильно самостоятельным не будет. Это фигура, которая устроит всех.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.