В Хабаровске - новый вице-мэр

Валерий ЛЕБЕДА, с 3 апреля сменивший на посту вице-мэра Хабаровска ушедшего на пенсию Валерия КАЗАЧЕНКО, провел свою первую пресс-конференцию в новой должности, посвятив ее вопросам управления муниципальной собственностью и реализации инвестиционных проектов.

Сегодня общая стоимость муниципального имущества оценивается в сумму более 26,9 млрд рублей - за последние 10 лет она увеличилась на 10 млрд рублей. Это произошло за счет приобретения имущества и создания новых объектов муниципальными предприятиями и учреждениями, в результате возвращения 20 детских садов из разных видов пользования. Свою лепту внесло строительство муниципальных бань, магазинов «Ветеран», приобретение автотранспортных средств и спецтехники для предприятий транспорта и благоустройства, оборудования для учреждений здравоохранения, спорта.

Досье «ЗР»

Неналоговые доходы, которые поступают в городскую казну, ежегодно составляют сумму в размере свыше 1,3 млрд рублей. Так, в прошлом году от аренды земли было получено 630,4 млн рублей, от аренды муниципального имущества – свыше 59 млн рублей, от распространения наружной рекламы – 79 млн. Поступления от приватизации непрофильного имущества по итогам прошлого года превысили 479 млн рублей.

Что касается реализации инвестиционных проектов, то сегодня бюджетная составляющая в них практически исчезает. Если в 2001-2002 годах вклад бюджета составлял до двух третей стоимости вводимых объектов, то сегодня строительство идет за счет средств инвесторов.

«Ближе к концу нынешнего года мы пригласим вас на открытие многофункционального развлекательного комплекса «Хабаровск», - сказал Валерий Лебеда. – Комплекс будет соответствовать требованиям мирового уровня». Реконструкцию бывшего кинотеатра «Хабаровск» ОАО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» ведёт с осени 2010 года. Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей. К услугам горожан будут три кинозала, боулинг, зал развлекательных автоматов, молодежный клуб и многое другое. Будет здесь и 63-метровое колесо обозрения. Во втором квартале 2012 года в строй будут введены спортивный комплекс с бассейном и торгово-развлекательный комплекс на улице Суворова. «Основная идея развития территории бывшего военного городка – создание микрорайона с инфраструктурой, - отметил вице-мэр. – Мы планируем возвести здесь около 200 тыс. кв. м жилья. Дома будут пятиэтажными с мансардами, стоимость квадратного метра в которых не должна быть высокой». Жилье намечено возводить из кирпича, а в поставке стройматериала поможет новый кирпичный завод, который заработает к будущему году. Это также инвестиционный проект – 50 % составляет вклад китайского бизнеса. Валерий Лебеда заверил: несмотря на его переход на новую должность, курс департамента муниципальной собственности на развитие инвестиционных программ сохранится.

«Золотой Рог».