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Хабаровск готовит электронную базу бесплатной земли
В Хабаровском крае к сентябрю появится электронный земельный кадастр, с помощью которого в беззвозмездную аренду будут предоставляться земельные участки тем, кто готов их осваивать, сообщил журналистам губернатор Вячеслав ШПОРТ, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Я внес предложение (федеральным властям) сделать несколько пилотных проектов, Хабаровский край взять в долю. Мы готовы первыми отработать на каком-то участке земли, как нужно делать, а потом технологию раздать всем», - приводит слова Шпорта деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.
По его словам, всего в регионе 78 млн гектаров земли, более 30 млн - неиспользуемой. Для предоставления гражданам подобраны территории в Амурском, Нанайском, Комсомольском, Хабаровском муниципальных районах общей площадью 15 тыс. гектаров. До сентября 2015 года участки будут сформированы и поставлены на электронный кадастровый учет, после чего предложены гражданам.
Губернатор напомнил, что в регионе разработан проект закона о предоставлении земель гражданам, который необходимо доработать с учетом новых предложений. «Процедура должна быть максимально прозрачной и быстрой, но и от арендатора земли требуется отдача. Его проект по развитию земельного участка должен быть реализован и работать на развитие экономики и социальной сферы края. В противном случае земля должна изыматься», - отметил Вячеслав Шпорт.
В январе президент РФ Владимир ПУТИН поручил проработать идею бесплатного выделения земли в размере одного гектара каждому жителю Дальнего Востока и тем, кто хочет туда приехать жить. С предложением о выделении земли на встрече с главой государства выступил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Позже полпред сообщил, что законодательно все процедуры предоставления земли могут начать действовать в 2016 году.
По словам губернатора, в 2014 году в Хабаровском крае введено в строй 441 тыс. кв. м жилья, что на 35% выше показателя 2013 года.
«Рекордными темпами за последние 20 лет в крае велось строительство, столько жилья в крае не строилось с 1994 года», - сказал Вячеслав Шпорт.
Он также отметил, что прирост ВРП в Хабаровском крае в 2014 году составил 1% к уровню 2013 года. По его словам, краю удалось сохранить положительную динамику по основным экономическим показателям. Индекс промышленного производства составил 100,5%, а индекс сельхозпроизводства - 104,5%. Значительно выросли грузооборот - на 15,2%, оборот розничной торговли - на 4,8%.
Третий год подряд регион демонстрирует и положительные тенденции в демографии. В 2014 году естественный прирост населения составил 930 человек (0,8 на 1 тыс. населения).
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