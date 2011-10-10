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Президентский резерв пополняется дальневосточными управленцами

10 Октября 2011, 21:16 | Хабаровск

12 октября в Хабаровске пройдет первый Дальневосточный форум резерва управленческих кадров.

В нем примут участие представители резерва управленческих кадров Дальневосточного федерального округа.

Предполагается рассмотреть авторские проекты резервистов, обобщить опыт работы по формированию и использованию резервов, а также определить направления по повышению эффективности этой деятельности.

Форум проводится по инициативе Администрации Президента Российской Федерации. Ожидается, что с представителями кадрового резерва встретится полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

На Дальнем Востоке сформирована система резервов управленческих кадров, состоящая из окружного, регионального и муниципального уровней. Ведущим направлением работы с резервами управленческих кадров является выдвижение и назначение кандидатов на руководящие должности.

За 3 года существования системы резерва управленческих кадров в резерв, находящийся под патронажем Президента Российской Федерации, включено пять представителей дальневосточных регионов, в «президентскую тысячу» вошли 19 кандидатов от федерального округа.

С момента образования окружного резерва пять человек были назначены на должности в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, 43 – на руководящие должности в территориальные органы федеральных министерств и ведомств, 5 – в государственные органы субъектов федерации.

Из региональных резервов на должности в различных органах власти назначены 536 человек.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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