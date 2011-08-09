Штрафы за нарушение благоустройства будут повышены

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края перед уходом на летние каникулы в третьем чтении приняли региональный закон «О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях».

Суть изменений заключается в увеличении штрафов за нарушение правил благоустройства на территориях населенных пунктов края. Как сообщает пресс-служба краевой думы, теперь за повторное нарушение правил благоустройства обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица - от 15 до 25 тысяч рублей (до этого было - от 5 до 10 тысяч рублей). Кроме того, введена мера административного наказания юридических лиц за проезд, стоянку транспортных средств на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями. Штраф за такие нарушения составит от 10 до 30 тысяч рублей.