В Японию - с Соколовым

23 августа группа руководителей муниципалитетов 11 российских городов вылетает из Хабаровска в Японию. Возглавляет делегацию мэр Хабаровска Александр Соколов, являющийся президентом ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии.

Делегация примет участие в XX встрече мэров городов Восточной Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии, которая состоится 25-26 августа в городе Канадзава. В течение двух дней градоначальникам из обеих стран предстоит обсудить целый комплекс вопросов взаимного сотрудничества, принять совместное коммюнике. Одной из основных тем обсуждения станет развитие сотрудничества в области экономики и туризма.