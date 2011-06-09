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В Японию - с Соколовым
09 Июня 2011, 00:29 | Хабаровск
23 августа группа руководителей муниципалитетов 11 российских городов вылетает из Хабаровска в Японию. Возглавляет делегацию мэр Хабаровска Александр Соколов, являющийся президентом ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии.
Делегация примет участие в XX встрече мэров городов Восточной Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии, которая состоится 25-26 августа в городе Канадзава. В течение двух дней градоначальникам из обеих стран предстоит обсудить целый комплекс вопросов взаимного сотрудничества, принять совместное коммюнике. Одной из основных тем обсуждения станет развитие сотрудничества в области экономики и туризма.
Автор: Юрий Рогов
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