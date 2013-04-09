Жителям столицы ДФО еще придется пожить в бараках

Фонд содействия реформированию ЖКХ отказал Хабаровскому краю в софинансировании программ по расселению из ветхого и аварийного жилья.

Регион, среди прочих субъектов РФ, «наказан» госкорпорацией за срыв установленных сроков переселения граждан из аварийного жилого фонда и за недофинансирование соответствующих программ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию управления по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Как сообщает управление, в конце марта Фондом ЖКХ были рассмотрены годовые отчеты 81 субъекта РФ. По результатам рассмотрения указанных документов отчеты 39 регионов РФ были утверждены без замечаний. В то же время принято решение о приостановлении предоставления финансовой поддержки 42 субъектам РФ. В части программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда приостановлено Хабаровскому краю, а также Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Республике Коми, Республике Тыва, Удмуртской Республике, Забайкальскому краю, Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, Астраханской, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областям и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В соответствии со статьей 23 ФЗ-185, регион имеет возможность исправить выявленные нарушения в течение 4-х месяцев со дня принятия правлением Фонда решения о приостановлении финансовой поддержки.

Для того чтобы полностью ликвидировать ветхие бараки и переселить жильцов в благоустроенные квартиры только в Хабаровске, по подсчетам специалистов, необходимо около 20 млрд рублей. В целом же по краю, по данным на начало 2012 года, подлежали сносу в Хабаровском крае почти 300 многоквартирных домов.

Газета "Золотой Рог".