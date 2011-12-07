За месяц до завершения года парламентариям Хабаровского края приходится перекраивать бюджет

Из-за новых поправок в проект бюджета Хабаровского края на 2012 год Хабаровск может встретить Новый год с бюджетным дефицитом в 34%, а Комсомольск-на-Амуре с 40-процентным отставанием доходной части от объемов расходных статей.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края вынуждены вернуться к рассмотрению регионального бюджета во 2-м чтении в связи с изменениями в федеральном законодательстве. 21 ноября 2011 года, во время своей последней сессии, Государственная дума пятого созыва приняла в окончательной редакции законопроект, меняющий распределение средств, собираемых в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Заботясь о финансовой самостоятельности районов и бюджетной обеспеченности жителей сел и поселков, федеральные законодатели изменили нормативы отчислений НДФЛ в местные бюджеты, установив, что с 1 января 2012 г. в муниципалитетах будет оставаться не 10%, а 20% от всего объема собираемого на их территории НДФЛ. Учитывая, что этот вид сбора является бюджетообразующим почти для всех районов, одно это перераспределение дает увеличение местных бюджетов в 2 раза. По расчетам регионального минфина, в 2012 году сумма налога в муниципалитетах Хабаровского края вырастет на 2 млрд 648 млн руб. и составит 5 млрд 305 млн руб. Такой шаг позволяет поддержать местное самоуправление и в сумме с увеличением в 9,3 раза – до 3,194 млн руб. - дотаций районам из краевого бюджета, дает жителям реальную надежду на улучшение жизни.

Правда, благие намерения столкнулись с непониманием со стороны городских властей в Хабаровске и Комсомольске. Дело в том, что до последнего времени эти образования получали 30% собираемого на их территории НДФЛ. В результате проведенной уравниловки бюджет Хабаровска лишится 1 млрд 489 млн руб., Комсомольск потеряет 1 млрд 80 млн руб., что и приведет к запредельным показателям бюджетного дефицита в этих городах, также являющихся незаконными: согласно статье 92 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не может превышать 10%.

В связи с передачей в 2012 г. полномочий по оказанию первичной медико-санитарной помощи с местного на региональный уровень, в городских бюджетах останутся некоторые средства, ранее направлявшиеся на эти цели, которых, впрочем, будет недостаточно для латания возникших дыр. В частности, в Хабаровске «чистые» потери составят 809 млн руб.

При этом председатель бюджетного комитета Хабаровской городской думы Николай КОРНИЕНКО рассказал «ЗР», что, прежде чем попасть на рассмотрение к депутатам, бюджет-2012 прошел публичные слушания, в него вошли предложения населения, включенные в рамках кампании «Народным проектам – бюджетное финансирование», и теперь у муниципалитета нет достаточных правовых оснований для существенного пересмотра расходов. К тому же, лишая город части налоговой базы, вышестоящие органы власти не забыли в будущем году наградить его дополнительными обязательствами. Например, теперь город должен найти помещение для работы и жилье для участковых муниципальной полиции. Хабаровские власти посчитали, что в связи с перераспределением полномочий из городского бюджета постоянно изымаются средства, значительно превышающие потребность исполнения переданных полномочий: с 2004 по 2010 годы разница составила около 4 млрд руб.

Региональный минфин докладывает: после грядущих изменений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов края почти сравняется с показателем Комсомольска-на-Амуре. И это вроде бы достижение. Однако, как заметил спикер краевой думы Сергей ХОХЛОВ, затраты на жизнеобеспечение в крупном городе и селе несравнимы. Кроме того, в Хабаровске и Комсомольске суммарно проживают 850 тыс. человек из 1 млн 344 тыс. населения Хабаровского края. И подавляющая часть доходов регионального бюджета формируется этими муниципальными образованиями. По данным Николая Корниенко, попавшие в аналогичную ситуацию коллеги из Приморья и ЕАО, исполняя требования того же федерального закона, нашли возможность сохранить доходы от НДФЛ в бюджетах Владивостока и Биробиджана. Но представители минфина края непреклонны: федеральный закон не допускает иных толкований и финансирование через казначейство все равно пойдет по новой системе.

На внеочередном заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету и налогам, рассматривавшем новые поправки ко 2-му чтению бюджета, депутаты не стали рассматривать вопрос возможной компенсации потерь бюджетов Хабаровска и Комсомольска, перенеся его на отдельное совещание. Представители краевого минфина вообще высказали претензии властям этих городов в том, что они не учли возможных изменений при формировании проектов бюджетов, так как «разговоры об этом идут с мая нынешнего года». Оказывается, система государственного управления в стране выстроена так, что региональные и муниципальные власти в России должны учитывать в своих документах разговоры, идущие в московских кабинетах. К тому же, на 1 декабря 2011 года, когда готовился материал, закон еще не был подписан Президентом РФ и не вступил в законную силу. Хотя в нашей стране все это, похоже, может произойти только теоретически. И работает в госсистеме не логика, а целесообразность учета реалий «ручного управления», все больше руководствующегося известным принципом «Я – начальник, ты – дурак».

Только в таких координатах можно меньше чем за месяц до нового года поменять систему исчисления доходов, заставив все регионы и муниципалитеты страны срочно перекраивать бюджеты. Одновременно произнося с высоких трибун слова о долгосрочном бюджетном планировании, которые, вероятно, нижестоящим уровням власти принимать всерьез не стоит.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог Хабаровск".