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Владивостокскую Снеговую Падь привели в пример Хабаровску

07 Августа 2013, 23:55 | Хабаровск

Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ потребовал скорейшего начала строительства инфраструктуры нового микрорайона для военнослужащих в Хабаровске, сообщила пресс-служба министерства.

 «Подписан договор между министерством обороны и правительством Хабаровского края, где Минобороны передало краю стадион имени Ленина взамен на решение инфраструктурных вопросов в строящемся Волочаевском городке. Договор надо выполнять», - подчеркнул Ишаев в ходе проверки стройобъектов Хабаровска.

При этом полпред отметил, что в Волочаевском городке строительство самих 12 жилых домов почти на 2,2 тыс. квартир ведется по графику. По утвержденному генплану сдача домов предусмотрена уже в 2013 году. Однако до сих пор нет проекта предусмотренных планом школы на 800 мест и детского сада на 240 мест.

В качестве положительного примера он привел военный микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке, строительство которого также находилось под его контролем.

Теперь микрорайон расцвел, появились поликлиники, детские сады, магазины, аптеки - жители довольны. Да и риелторы не жалуются - купить квартиру в этом районе находится все больше желающих, однако предложение ограничено - хорошее жилье всегда в дефиците.

«Там власти отреагировали быстро - предоставили землю для коммерсантов под строительство торговых центров. Более того, там вместе с домами сдавались в эксплуатацию школы, детские сады и поликлиники. Положительный опыт надо использовать», - подчеркнул Виктор Ишаев.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: строительство  минвостокразвития  жилье  инфраструктура 






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