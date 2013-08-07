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Владивостокскую Снеговую Падь привели в пример Хабаровску
Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ потребовал скорейшего начала строительства инфраструктуры нового микрорайона для военнослужащих в Хабаровске, сообщила пресс-служба министерства.
«Подписан договор между министерством обороны и правительством Хабаровского края, где Минобороны передало краю стадион имени Ленина взамен на решение инфраструктурных вопросов в строящемся Волочаевском городке. Договор надо выполнять», - подчеркнул Ишаев в ходе проверки стройобъектов Хабаровска.
При этом полпред отметил, что в Волочаевском городке строительство самих 12 жилых домов почти на 2,2 тыс. квартир ведется по графику. По утвержденному генплану сдача домов предусмотрена уже в 2013 году. Однако до сих пор нет проекта предусмотренных планом школы на 800 мест и детского сада на 240 мест.
В качестве положительного примера он привел военный микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке, строительство которого также находилось под его контролем.
Теперь микрорайон расцвел, появились поликлиники, детские сады, магазины, аптеки - жители довольны. Да и риелторы не жалуются - купить квартиру в этом районе находится все больше желающих, однако предложение ограничено - хорошее жилье всегда в дефиците.
«Там власти отреагировали быстро - предоставили землю для коммерсантов под строительство торговых центров. Более того, там вместе с домами сдавались в эксплуатацию школы, детские сады и поликлиники. Положительный опыт надо использовать», - подчеркнул Виктор Ишаев.
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