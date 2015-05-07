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Хабаровский таможенник брал взятки

07 Мая 2015, 14:48 | Хабаровск

6 мая 2015 года судебная коллегия Хабаровского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении старшего государственного таможенного инспектора Хабаровского таможенного поста. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки в виде денег в крупном размере. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Установлено, что в период с августа по октябрь 2012 года сотрудник таможни на речном пункте пропуска через Государственную границу РФ Хабаровск получал от руководителя туристической фирмы денежные средства за беспрепятственный ввоз туристами товаров из Китая.

Преступление было пресечено в октябре 2012 года в момент получения таможенным инспектором очередной суммы денежных средств. Общая сумма взяток составила 152 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственного гражданского служащего сроком на 3 года, со штрафом в размере 16 млн. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: взятка  таможня 



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