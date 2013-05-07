Губернатор Хабаровского края отыграл в прайм

Партия спланирована, но еще не сыграна

Президент РФ назначил Вячеслава ШПОРТА временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до выборов 8 сентября 2013 года. Соответствующий указ вышел в связи с истечением 4-летнего срока его полномочий как действующего главы региона. Как показывает политическая практика в России, подобное продление равносильно окончательному выбору президентом своего кандидата на новый срок губернаторских полномочий.

Хотя до исполнения плана необходимо пройти ряд формальностей: праймериз в правящей партии, саму предвыборную кампанию, в ходе которой желательно, чтобы основные соперники из КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» не сильно вкладывались в борьбу, и день голосования.

Стартовавший праймериз «Единой России» показал, что с первой частью проекта у команды Вячеслава Шпорта проблем нет. Кроме него, на выдвижение от партии претендуют председатель совета директоров ОАО «Дальэнергомаш» Петр БОЙЧУК, заведующий кафедрой «Физики» Дальневосточного государственного университета путей сообщений Виктор КРИШТОП, председатель Хабаровского РО общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей МАЗУНИН, президент Хабаровской краевой общественной организации «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Ника» Наталия СУСЛОВА.

Тяжелая это работа - выступать политическим оппонентом действующему главе внутри собственной партии на современном этапе развития российского общества. Позиции кандидатов обозначились уже во время действия первой площадки предварительного внутрипартийного голосования, прошедшего в административном центре Хабаровского района - селе Тополево. Отвечая на главный вопрос - об оценке социально-экономического положения Хабаровского края и видении перспектив его развития, - все альтернативные кандидаты начинали свою речь с констатации достижений Хабаровского края, соглашаясь, что в общем регион идет правильной дорогой, заранее обозначая себя специалистами в узкой области знаний и квалификации, где они могут предложить какие-то корректировки. Петр Бойчук заявил о стремлении установить реально действующие налоговые льготы для реализующих проекты развития предприятий в целях повешения инвестиционной привлекательности края. Виктор Криштоп, признавшись, что ему ближе образование, в котором он хорошо разбирается, высказал намерение препятствовать оттоку молодежи за счет предоставления губернаторских стипендий лучшим школьникам и студентам, позволяющих им выбирать для учебы местные вузы. Сергей Мазунин предложил компенсировать за счет регионального бюджета затраты предприятий на выплаты повышающих районных коэффициентов к зарплате и предоставление социальных льгот своим сотрудникам. Наталия Суслова желает пересмотреть взаимоотношения с элитой и бизнесом, «чтобы всем хватило работы».

На этом фоне заключительная речь Вячеслава Шпорта выглядела по-настоящему обобщающей: в ней он заметил, что многое из того, о чем говорили его партийные конкуренты, уже делается, рассказал о сформированных точках развития региона, о реализующихся комплексных программах, которые должны позволить Хабаровскому краю перестать быть дотационным регионом и выйти на рельсы устойчивого социально-экономического роста за счет дальнейшей модернизации промышленности.

Интересно, но даже при таком раскладе единороссы из Хабаровского района и района им. Лазо голосовали не только за Шпорта. Действующий глава набрал 87 голосов, на втором месте с результатом в 52 голоса оказался Виктор Криштоп, 24 выборщика проголосовали за Сергея Мазунина, 11 - за Наталию Суслову, 10 - за Петра Бойчука.

В течение мая праймериз пройдет еще в Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани. И нет сомнений, что действующий руководитель региона выйдет из него с внушительным преимуществом над коллегами-соперниками.

Не должно возникнуть проблем и со стороны оппозиции. Во-первых, местные представители парламентских партий неоднократно демонстрировали лояльность к действующему главе в ходе его выступлений в региональной Законодательной думе. Во-вторых, проявленное желание президента РФ видеть на этом посту Вячеслава Шпорта охлаждает предвыборный пыл многих оппозиционных голов. В-третьих, открытая борьба потребует значительных вливаний финансовых ресурсов, к которым готовы далеко не все партии. Так, следуя общей стратегии партии на обострение политической конкуренции, могли бы всерьез выступить коммунисты, но так же всерьез профинансировать свои амбиции у них вряд ли получится.

Угрозы со стороны самовыдвиженцев нет - краевой закон запретил такую форму выставления кандидатов. Темными лошадками остаются непарламентские партии, многим из которых хочется засветиться на выборах, но этим карликам вряд ли удастся провести через сложное сито сбора подписей сколько-нибудь серьезного соперника для действующего губернатора, если даже они такого найдут. Может проявиться напряжение, связанное с неоднозначным восприятием фигуры Вячеслава Шпорта в одном из федеральных министерств.

Впрочем, несмотря на присутствие большинства элементов предопределенности, фактор неожиданности выбора граждан остается. Его усиливают идущие с самого верха тенденции к приоритетному обеспечению легитимности власти путем честного подсчета голосов. Нельзя также исключать возможных проколов политтехнологов команды Вячеслава Шпорта. Если, например, сильно «пережать» с открытой агитацией при отсутствии реальной конкуренции, можно выдавить приличную часть электората даже из числа своих сторонников.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.