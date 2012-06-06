Вводимые в избирательное законодательство барьеры рафинируют списки от оппозиции

В Законодательной думе Хабаровского края началась работа над внесением поправок в 4 краевых закона, связанные с введением выборности губернатора.

Краевые единороссы при подготовке законопроектов, обеспечивающих действие на территории региона федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», пользуясь предусмотренными рамками, предполагающими возможность на уровне субъекта определить процент необходимой поддержки выдвиженцев на губернаторский пост депутатами муниципального уровня от 5% до 10%, приняли решение установить 8-процентный барьер. Кроме того, проект краевого закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Хабаровского края» исключает возможность участия в губернаторских выборах самовыдвиженцев.

Председатель Краевой думы, глава регионального отделения «Единой России» Сергей ХОХЛОВ так прокомментировал «ЗР» решение о запрете участия самовыдвиженцев:

- Сегодня в министерстве юстиции находятся заявки на регистрацию от 168 политических партий. Любой желающий стать кандидатом на пост губернатора может выбрать партию, от которой будет выдвигаться, для этого даже не обязательно становиться ее членом. Для нас важно, что данным решением создается своеобразный партийный фильтр, отсеивающий случайных людей, вводящий моральную ответственность партий за своих выдвиженцев.

Учитывая количество будущих партий, совершенно разные их направленность и целеполагание, корреспондент «ЗР» предположил, что подобный фильтр может не сработать, так как «случайные» люди легко могут попасть в кандидаты от «случайных» партий. В этом случае спикер регионального парламента возлагает надежды на мудрость электората:

- Я убежден, что политическая система в стране устоялась, и случайные партии не будут у наших жителей пользоваться авторитетом. Есть партии, уже наработавшие авторитет, и мы надеемся, что к ним избиратели сохранят свой интерес.

Неприятие со стороны большинства оппозиционных депутатов Законодательной думы Хабаровского края вызвал 8-процентый барьер из подписей депутатов и глав муниципальных образований региона.

Сегодня в крае насчитывается 233 муниципалитета, каждый из которых имеет главу и по 15 депутатов. Только в Вяземском районе их 20, в Комсомольске – 25, а в Хабаровске – 35 человек. Таким образом, потенциальными подписантами выступают 2146 депутатов и 233 руководителя исполнительной власти муниципального уровня. Чтобы иметь возможность зарегистрироваться кандидатом в губернаторы, надо собрать 191 подпись. Однако это еще не весь фильтр. Согласно федеральным нормам, 8% из 191 подписанта в крае должны быть представлены уровнем муниципальных районов и городских округов, а территориально их представительство должно охватывать не менее ѕ всех районов и городов. В общем, в подписных листах кандидата должны фигурировать представители не менее 15 районов обширного Хабаровского края. Председатель постоянного комитета краевой думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна МОВЧАН посчитала, что максимальное количество кандидатов при таком раскладе может достичь 16 человек.

Но это еще не все сложности. Каждая подпись должна быть заверена нотариально. В большинстве отдаленных населенных пунктов нотариусов нет, эти функции там выполняет глава поселения. Необходимость заверения у него своего согласия на выдвижение кандидата от оппозиционной партии может стать дополнительным барьером для местного депутата. А сама процедура требует оплаты в среднем по 500 рублей за печать и для 191 подписи предполагает вложение 95 тыс. 500 руб. При этом вести расчет с нотариусом еще не зарегистрированный кандидат должен через специальный счет в банке, что также тормозит и усложняет систему.

Громоздкость механизма заставила оппозицию предположить, что через такие фильтры могут пройти только два кандидата: один, по сути, назначенный партией власти губернатором, и второй, выдвинутый ею же «технический» претендент, обеспечивающий легитимность плебисцита. Правда, выводы и действия оппозиционеров выглядели несколько парадоксально – законопроект в первом чтении поддержан единогласно.

- В целом федеральное и краевое законодательство о выборах губернатора – минное поле, которое нельзя разминировать, а можно только взорвать. Поэтому, я думаю, оно долго не проживет, так как будет неработоспособным, - заявил представитель «Справедливой России» Михаил СОРОКИН, но тут же добавил: - Тем не менее, мы его поддержим.

- Мы будем голосовать за данный законопроект, потому что он для нас не является принципиальным, - подвел итог дискуссии член ЛДПР Вячеслав ФУРГАЛ, сообщивший, что партия продолжает настаивать на сохранении назначаемости губернаторского корпуса в стране.

- Рассматриваемый законопроект в нынешнем виде не позволяет оппозиционным партиям выдвинуть своих кандидатов, - констатировал Аркадий ГОЛУБ, член единогласно проголосовавшей «за» фракции КПРФ.

Коммунисты и справедливороссы надеются внести свои поправки ко второму чтению. В частности, они намерены настаивать на снижении количества подписей до 5% и допуске к процедуре самовыдвиженцев. Однако они владеют в Законодательной думе пятью мандатами из 26 и могут только убеждать своих коллег из «Единой России», которые, похоже, прежде настроены посмотреть на практику применения нового выборного законодательства в других регионах. Как сообщил председатель Законодательной думы края Сергей Хохлов, в нынешнем октябре в 4 субъектах РФ будут избираться губернаторы, на Дальнем Востоке первым через восстановленную процедуру всеобщего прямого тайного голосования пройдет Амурская область. Там новое законодательство будет опробовано в деле, после чего, при обнаружении явных недостатков, в федеральный закон могут быть внесены изменения, которые потребуют дополнительного пересмотра и регионального законодательства.

И еще одна интересная деталь. Если будет принят федеральный закон о едином дне голосования, который планируется установить в сентябре, а полномочия губернатора истекут раньше, как в Хабаровском крае, где для Вячеслава ШПОРТА срок оканчивается в мае 2013 года, - президент назначит исполняющего обязанности и им не обязательно будет действующий глава региона. А если у кого-то из назначенцев срок губернаторских полномочий истекает в 2013 году после единого дня голосования – выборы в таком регионе все равно пройдут в сентябре, но их победитель не сможет вступить в должность, пока не истекут полномочия прежнего главы, и будет ждать хоть до декабря, если его предшественник не решит оставить кресло досрочно и самостоятельно.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».