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Законодательную Думу Хабаровского края возглавил Сергей Луговской
Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, лидер фракции «Единой России» Сергей ЛУГОВСКОЙ избран спикером краевого парламента вместо Виктора ЧУДОВА, находящегося под следствием. За кандидатуру Сергея Луговского проголосовали 25 из 30 депутатов, присутствовавших на очередном заседании Думы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Кроме Луговского на пост председателя претендовали Вячеслав ФУРГАЛ от фракции ЛДПР и коммунист Александр ГРОМОВ. За Фургала проголосовали двое депутатов, за Громова - трое.
Прежний спикер Законодательной Думы края Виктор Чудов был отстранен от должности 19 февраля 2016 года в связи с выдвинутыми против него обвинениями по уголовному делу о присвоении средств. Решение было принято единогласно.
Виктор Чудов был задержан в июне 2015 года и взят под стражу. Ему было предъявлено обвинение в присвоении денежных средств организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, Виктор Чудов, а также начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий ХРИЗМАН, его сын Михаил в составе организованной группы похитили в 2006-2009 годах около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою». Один эпизод был выявлен в рамках расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области.
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