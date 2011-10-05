"Первые лица" проигнорировали Дальневосточный международный экономический форум

"Разрыв в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и России в целом увеличивается", - заявил Виктор Ишаев, полпред Президента РФ в ДФО, подводя итоги завершившегося в Хабаровске Дальневосточного международного экономического форума.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев выразил сожаление отсутствием на Дальневосточном международном экономическом форуме «первых лиц» ведомств и Государственной Думы.

«Президент и председатель правительства несколько раз в год бывают на Дальнем Востоке, уделяя большое внимание нашему региону, их примеру могли бы последовать руководители министерств и ведомств, а также российского парламента. Но, к сожалению, на форум никто из «первых лиц» не приехал», - сказал полпред.

Полпред добавил, что на форуме было сказано много правильных и добрых слов. «Но добрые слова не влияют на экономику. Считаю, что депутаты и чиновники, вернувшись с форума в свои кабинеты должны не забывать о том, что они здесь говорили и претворять сказанное в жизнь», - заявил он.

Виктор Ишаев напомнил, что Дальний Восток имеет геостратегическое и геополитическое значение для страны, однако, по его словам, разрыв в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и России в целом увеличивается.

«Мы должны выйти на среднероссийский стандарт жизни. Для этого необходимо выровнять условия функционирования экономики, иначе Дальний Восток будет вытесняться с экономического пространства. Необходима структурная перестройка экономики. Мы должны производить продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Важно обратить внимание на опережающее развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Нам нужны партнерские взаимовыгодные отношения с иностранными инвесторами. Наша задача – формирование постоянного населения на Дальнем Востоке, а для этого нужна работа, хорошая заработная плата, доступные услуги здравоохранения, образования и культуры», - заключил Виктор Ишаев.