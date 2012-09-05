Хабаровский край - промышленно-транспортный узел Дальнего Востока

Диверсифицированная экономика Хабаровского края представлена предприятиями машиностроения, транспортного комплекса, горнорудного сектора. Это основополагающие отрасли, рядом с которыми развивается строительная, сельскохозяйственная и др. Научный потенциал формируют институты Российской Академии наук, вузы, отраслевые научно-исследовательские институты и инженерно-конструкторские бюро.

Самолеты и морские суда объединяются в кластер

Одним из самых крупных предприятий не только российского, но и мирового самолетостроения является ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Гагарина» (КнААПО). Предприятие выпускает известные во всем мире боевые машины Су-27, Су-30М2, Су-30МК2, Су-35, которые стоят на вооружении не только российской, но и зарубежных армий. Постоянное технологическое и техническое совершенствование, высокая квалификация коллектива позволили ему стать участником выполнения государственного заказа на создание перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации 5-го поколения Т-50. Опытные образцы будущего самолета уже поднимались в небо с заводского аэродрома.

Накопленный в военном авиастроении опыт КнААПО успешно применяется и при создании первого гражданского самолета корпорации «Сухой» - «Сухой Суперджет 100». На базе комсомольского объединения создан филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», где производятся составные части и идет окончательная сборка создаваемого в формате международной кооперации среднемагистрального пассажирского лайнера.

Новые перспективы открываются перед предприятием со строительством в Амурской области космодрома Восточный. Связаны они с возможным участием КнААПО в создании элементов космических аппаратов.

Другой развитой отраслью промышленности Хабаровского края является судостроение. Крупнейшие предприятия региона: ОАО «Амурский судостроительный завод» (расположен в Комсомольске-на-Амуре), обладающее производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов гражданского и военного назначения, включая атомные подводные лодки, водоизмещением до 25 тыс. тонн, и ОАО «Хабаровский судостроительный завод», строящее надводные корабли и суда любого назначения, из всех видов стали и сплавов, водоизмещением до 2 тыс. тонн. Пройдя через тяжелые времена общеотраслевого кризиса, поразившего многие кораблестроительные компании, эти предприятия благодаря усилиям федеральных властей, поддержке на региональном уровне получают заказы на изготовление военной и гражданской техники, постепенно восстанавливают объемы производства, активно ведут техническое и технологическое переоснащение.

На базе ресурсов ведущих предприятий машиностроения правительством Хабаровского края разработан проект авиа-судостроительного кластера, который позволит осуществить обмен передовыми технологиями предприятиям авиастроения и судостроения, даст импульс развитию производств, как задействованных в машиностроении, так и не имеющих к нему отраслевой привязки. В схему работы кластера могут быть включены такие предприятия, как ОАО «Амурметалл», «Амурский кабельный завод». Проект одобрен правительством РФ, и в ближайшее время региональное правительство приступает к его реализации.

Транспорт - связующее звено

Одним из естественных преимуществ региона является также уникальное положение края с точки зрения транспортной логистики, необходимой для взаимодействия как внутри дальневосточного макрорегиона, так и при осуществлении экономических связей краев и областей Дальнего Востока с центром страны, при развитии торговых отношений России со странами АТЭС. По территории Хабаровского края проходят все федеральные железнодорожные и авиационные трассы, здесь сходятся маршруты всех магистральных трубопроводов, несущих нефть и газ с месторождений Сибири и Дальнего Востока к портам Приморского края. Край обладает речным и морским водным транспортом, дающим выходы на международные морские пути.

Через Хабаровский край проходят две железнодорожные магистрали: Транссиб, связующий центр России с ее юго-восточной окраиной, и Байкало-Амурская магистраль, дающая выход северным широтным ходом на порты побережья Хабаровского края - Ванино, Советская Гавань, позволяющая задействовать богатейшие месторождения полезных ископаемых Восточной Сибири и Якутии. Оба направления в последнее время активно развиваются, открывая новые возможности для экономического роста региона.

Перспективность аэропорта Хабаровска в качестве воздушного хаба подтверждается уже тем, что это первый аэропорт на Дальнем Востоке, часть акций которого принадлежит иностранной компании - государственной корпорации Республики Корея «Инчхон», управляющей и одноименным аэропортом Инчхон, который в течение нескольких лет признается профессиональным сообществом лучшим аэропортом мира. Менеджеры корейской госкорпорации принимают активное участие в разработке планов развития аэропорта Хабаровск (новый) и в их реализации.

Придерживаясь идей комплексного развития, власти Хабаровского края интенсивно модернизируют систему внутрирегиональных авиаперевозок, которая не только улучшит транспортную доступность отдаленных районов, но и станет частью формируемой матрицы авиапотоков, в соответствии с которой потенциал Хабаровска уже в обозримом будущем будет играть определяющую роль в межрегиональных авиаперевозках на Дальнем Востоке, станет учитываться участниками рынка международных пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Завершено строительства автодороги Чита - Хабаровск, ставшей последним звеном в сети магистральных дорог, соединивших Москву и Владивосток. Но в работе правительства Хабаровского края - проекты по дальнейшему расширению дорожной сети региона, которые позволят значительно увеличить эффективность автотранспортного комплекса. Строящаяся трасса Лидога - Ванино, которая уже в 2015 году будет сдана в твердом покрытии, откроет для российского автотранспорта порты Ванино и Советская Гавань. В связке с транспортной инфраструктурой находящегося у Хабаровска острова Большого Уссурийского, освоение которого идет по совместному российско-китайскому проекту, она обеспечит работу нового трансграничного автомобильного коридора от китайского города Фуюань до выхода на морские пути через порты Ванино и Совгавань. Реализуемый в крае проект строительства автомобильной дороги в Николаевск-на-Амуре еще больше диверсифицирует возможности транспортного комплекса региона.

Новым сектором транспортного комплекса в последние годы стала трубопроводная система транспортировки природного газа и нефти. Через территорию края проходят маршруты газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток и нефтепровода ВСТО, соединяющего месторождения Восточной Сибири с южным побережьем Приморского края. Строительство еще одного магистрального газопровода - от крупного Чаяндинского месторождения газа в Якутии до юга Приморья - также затронет Хабаровский край, на территории которого два больших газопровода соединятся в один маршрут.

Акцент на переработку

В Хабаровском крае, как и в большинстве других регионов российского Дальнего Востока, находятся значительные запасы природных ресурсов. Но основная задача, которую ставит региональная власть, - не добыча, а переработка ресурсов на территории края.

Проходящие через край нефтегазотранспортные системы дают возможность усиления нефтепереработки и организации новых видов переработки углеводородов. Обеспечивающие нефтепродуктами весь российский Дальний Восток Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы в результате подключения к ветке ВСТО получат значительное преимущество из-за отказа от поставок сырья по железной дороге, будут иметь возможность дальнейшего технического и технологического развития с переходом к производству нефтехимии. На обоих заводах уже проходит коренная модернизация производства, продолжением которой станет освоение новых видов продукции.

Для использования ресурсов магистральных газопроводов правительство региона предусматривает организацию на территории края газохимических производств. Уже определены пять перспективных площадок, о строительстве на которых идет предметный разговор с потенциальными инвесторами.

Хабаровский край обладает 6% запасов древесины РФ. По объемам лесозаготовки регион в последние годы занимает 3-е место в стране и 1-е в Дальневосточном федеральном округе. Однако главной задачей регионального правительства является не спор за лидерство в объемах заготовок, а наращивание переработки древесины на своей территории на основе создания крупных деревоперерабатывающих производств. Для ее решения сформированы пять крупных инвестиционных проектов, три из которых к середине 2012 года уже завершены, два находятся в стадии строительства. Сейчас в крае перерабатывается около 30% заготавливаемой древесины - до 1 млн 600 тыс. куб. м. После выхода на проектную мощность всех создаваемых производств переработка составит не менее 5 млн куб. м, что позволит достичь показателей выпуска пиломатериалов, зафиксированных в 1991 году, - около 2,2 млн куб. м. При этом список проектов лесопереработки пополняется, открывая новые перспективы использования лесных ресурсов.

Хабаровский край добывает более 7% золота, извлекаемого ежегодно из недр РФ. И в этой отрасли первоочередную поддержку правительства имеют проекты, связанные с организацией перерабатывающих производств. В частности, к приоритетным относится строительство компанией «Полиметалл» гидрометаллургического комбината в городе Амурске, нацеленного на переработку золотоносных руд, поставляемых с обогатительной фабрики, построенной на месторождении Албазино.

Интеллектуальный потенциал

Сильный научный потенциал способен обеспечивать производственный сектор, в том числе и уникальными изобретениями. Значительную долю инновационных идей поставляют инженеры и конструкторы производственных компаний, что делает разработки максимально практичными. До 75% интеллектуальной собственности всего Дальневосточного федерального округа, выраженной в патентах на изобретения, полезных моделях и программном обеспечении, сегодня используются в Хабаровском крае. Региональная власть поддерживает инновационные начинания предприятий, формируя соответствующую вспомогательную инфраструктуру и постоянно улучшая условия внедрения инноваций.

Правительство региона прилагает значительные усилия, чтобы создать современную систему подготовки кадров, реагирующую на перспективный спрос со стороны местных предприятий. Многие элементы этой системы уже действуют, давая возможность компаниям формировать необходимый кадровый резерв, проводить переобучение и повышение квалификации сотрудников.

Заметную роль в создании базы роста кадрового потенциала края играют усилия региональных и местных властей по формированию современной социальной среды для населения. Так, краевой центр - Хабаровск в течение нескольких лет признавался конкурсными комиссиями правительства РФ одним из самых благоустроенных городов страны. Сегодня это единственный город на Дальнем Востоке, где наблюдается миграционный прирост населения. Созданный властями комфорт проживания значительно облегчает предприятиям привлечение в регион необходимых специалистов.

Подготовил Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».