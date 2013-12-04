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Депутаты Хабаровска пытаются сформировать бюджет без превышения нормы дефицита

04 Декабря 2013, 21:31 | Хабаровск

Депутаты городской думы г. Хабаровска при рассмотрении в первом чтении отклонили проект бюджета города на 2014-2016 годы. Такие меры связаны с дефицитом бюджета в 1,075 млрд рублей, что составляет 13,7%. А в соответствии с Бюджетным кодексом, дефицит городской казны должен быть не более 10%.

Как сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска, сокращение доходов ожидается в 2014 году в связи с изменениями в бюджетном законодательстве, согласно которым уменьшатся поступления по ряду налогов: НДФЛ, транспортному налогу и по налогу, который взимается по упрощенной системе налогообложения.

Финансовый департамент администрации уже разработал два пути урегулирования вопроса. Первый - сокращение на 5% процентов расходной части бюджета. Второй - увеличение доходной части путем изменения экономических нормативов. Как отметил начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ, второй путь - сложный, но он позволит серьезно сократить дефицит бюджета:

- Этот год заканчивается с положительной динамикой макроэкономических показателей. Хорошие темпы по обороту организаций - увеличение на 6,5% по сравнению с 2012 годом. Увеличились объемы промышленного производства. Положительные темпы по этим показателям прогнозируются и на 2014 год. Возможно, придется отстаивать права на прежний предел по НДФЛ в 24,5% либо изыскивать средства за счет компенсаций из межбюджетных трансфертов. Это должно позволить нам, пусть и с некоторыми сложностями, сформировать бюджет без превышения нормы дефицита.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бюджет  дефицит 



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