Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты Хабаровска пытаются сформировать бюджет без превышения нормы дефицита
Депутаты городской думы г. Хабаровска при рассмотрении в первом чтении отклонили проект бюджета города на 2014-2016 годы. Такие меры связаны с дефицитом бюджета в 1,075 млрд рублей, что составляет 13,7%. А в соответствии с Бюджетным кодексом, дефицит городской казны должен быть не более 10%.
Как сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска, сокращение доходов ожидается в 2014 году в связи с изменениями в бюджетном законодательстве, согласно которым уменьшатся поступления по ряду налогов: НДФЛ, транспортному налогу и по налогу, который взимается по упрощенной системе налогообложения.
Финансовый департамент администрации уже разработал два пути урегулирования вопроса. Первый - сокращение на 5% процентов расходной части бюджета. Второй - увеличение доходной части путем изменения экономических нормативов. Как отметил начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ, второй путь - сложный, но он позволит серьезно сократить дефицит бюджета:
- Этот год заканчивается с положительной динамикой макроэкономических показателей. Хорошие темпы по обороту организаций - увеличение на 6,5% по сравнению с 2012 годом. Увеличились объемы промышленного производства. Положительные темпы по этим показателям прогнозируются и на 2014 год. Возможно, придется отстаивать права на прежний предел по НДФЛ в 24,5% либо изыскивать средства за счет компенсаций из межбюджетных трансфертов. Это должно позволить нам, пусть и с некоторыми сложностями, сформировать бюджет без превышения нормы дефицита.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
- На площадке Ракитное ТОР "Хабаровск" поднят флаг первого инвестора
- Хабаровск готовит электронную базу бесплатной земли
- В Хабаровской краевой думе будут работать три фракции
- Сотрудничество Хабаровского края и Германии набирает обороты, несмотря на санкции
- В Хабаровском крае жертву неэффективного менеджмента может спасти только региональный бюджет
- Хабаровск займет на покрытие дефицита в СМПбанке
- Госдолг Хабаровского края в 2013 году вырос почти в три раза
Новости раздела
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Новый губернатор Хабаровского края намерен создать коалиционное правительство
- Новый дальневосточный губернатор провозгласил "политику регионального эгоизма"
- Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность через неделю
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
- Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников